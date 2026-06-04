¿El Mundial 2026 en jaque? El estadio más caro del mundo vota ir a huelga a días del debut

El estadio más caro del mundo podría recibir el Mundial 2026 con las persianas bajadas. Cientos de trabajadores del SoFi Stadium de Los Angeles comenzaron a votar este jueves una propuesta formal para declararse en huelga general durante la Copa del Mundo, que arranca en solo una semana, tras el colapso de las negociaciones contractuales con la empresa operadora del recinto.

La votación se desarrolla en las sedes del sindicato Unite Here Local 11 en Inglewood, al sur de Los Ángeles, y se extenderá hasta la noche del viernes. El sindicato representa a cerca de 2,000 empleados de las áreas de alimentos, bebidas y suites del recinto, incluyendo a cocineros, meseros y lavaplatos, cuya ausencia paralizaría la logística del torneo.

ICE y la FIFA: La tensión en las tribunas

Las demandas de los trabajadores van mucho más allá de las mejoras salariales convencionales. El detonante más complejo del conflicto es la presencia confirmada de agentes de la agencia federal ICE dentro del estadio durante los partidos mundialistas, un factor vinculado a la política migratoria del presidente Donald Trump.

Los empleados también expresaron su firme rechazo a la exigencia institucional de entregar datos personales detallados a la FIFA para poder ser acreditados, manifestando gran preocupación por la privacidad y el uso que las autoridades puedan darle a dicha información.

Salarios frente a un negocio de miles de millones de dólares

Las negociaciones se han desarrollado durante semanas con Legends Global, la empresa encargada de operar los servicios de alimentos del SoFi Stadium. El recinto, inaugurado en 2020 con un coste superior a los 5,000 millones de dólares, es la joya de la corona de la infraestructura deportiva estadounidense.

El SoFi Stadium albergará ocho partidos del Mundial 2026, comenzando con el debut de Estados Unidos vs. Paraguay el 12 de junio. El reloj corre y el futbol contiene el aliento.