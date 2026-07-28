América oficializa su primer fichaje: Óscar Perea

El colombiano Óscar Perea fue anunciado oficialmente como el primer fichaje del América para el torneo Apertura 2026.

Luego de superar las pruebas físicas de rigor en Coapa, el atacante cafetero estampó su firma que lo vincula con las Águilas por un año en calidad de préstamo.

Óscar Perea, de 20 años de edad y por el momento fuera del país en trámite de su visa de trabajo, juega como volante por izquierda, por lo que se proyecta en la competencia interna con el uruguayo Brian Rodríguez.

Aunque el duelo directo por la posición tardará cerca de un mes ante la baja por lesión del Rayito. Incluso se mantiene la posibilidad de la salida del charrúa, por el constante sondeo del extranjero por sus servicios.

Bajo la guía de su representante Matías Bunge, Óscar Perea se alista para una nueva etapa como americanista, luego de defender los escudos del AVS de Portugal (préstamo), Estrasburgo de Francia (club dueño de sus derechos federativos) y Atlético Nacional.

A nivel selección, Óscar Perea fue parte del representativo Sub-20 de Colombia que alcanzó el tercer lugar del Mundial en el 2025.