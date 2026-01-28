Champions League 2025-26: Clasificados a Octavos de Final y quiénes jugarán el Playoff

El panorama del futbol continental dio un giro dramático. La Champions League 2025-26 concluyó su Fase de Liga tras ocho intensas jornadas de competencia. Los resultados finales arrojaron sorpresas mayúsculas: ya existen ocho equipos clasificados directamente a los Octavos de Final, mientras que otros 16 clubes quedaron definidos para disputar el Playoff. Esta ronda eliminatoria será la última frontera para alcanzar un lugar entre los aspirantes al título más prestigioso de Europa.

Dentro de esta primera etapa, destacó la actuación del Arsenal. El conjunto londinense terminó como el único equipo con paso perfecto al ganar sus ocho encuentros, sumando un total de 24 puntos. Esta estadística marca un hito histórico bajo el nuevo formato de la Liga de Campeones de Europa, consolidando a los "Gunners" como el rival a vencer.

La primera ronda de la Champions League llegó a su final. REUTERS

REAL MADRID Y PSG TENDRÁN QUE JUGAR EL PLAYOFF

La gran nota negativa de la jornada la protagonizaron dos gigantes del continente. Debido a un gol de último minuto del Sporting de Lisboa y una dolorosa derrota en Portugal por 4-2 ante el Benfica, el Real Madrid quedó marginado de los ocho primeros puestos. El conjunto merengue, máximo ganador de este torneo, se verá obligado a buscar su boleto a Octavos de Final a través de la reclasificación.

En una situación similar se encuentra el PSG de Luis Enrique. El actual campeón defensor de la Champions League no pudo pasar del empate 1-1 en casa frente al Newcastle, resultado que le impidió obtener su pase directo. Ahora, los parisinos enfrentarán una llave de eliminación directa que pone en riesgo su permanencia en el torneo.

Arsenal finalizó con paso perfecto la Fase de Liga, REUTERS

A continuación, los ocho clubes que avanzaron directo a los Octavos de Final:

Arsenal (Líder con 24 unidades)

(Líder con 24 unidades) Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting de Lisboa

Manchester City

LOS 16 CLUBES QUE BUSCARÁN EL MILAGRO EN EL PLAYOFF

El camino no terminó para quienes ocuparon las posiciones del 9 al 24. Equipos de gran jerarquía como el Inter de Milán, la Juventus y el Atletico Madrid tendrán que disputar esta fase intermedia. La tensión se mantiene al máximo, pues cualquier error en esta instancia significa el adiós definitivo a la temporada europea.

Real Madrid deberá buscar su pase a Octavos de Final. REUTERS

Estos son los 16 equipos que jugarán el Playoff:

Real Madrid

Inter de Milán

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Club Brugge

Galatasaray

Mónaco

Qarabag FK

Bodø/Glimt

Benfica

Finalmente, toda la atención se volcará al sorteo oficial. El destino de estos cruces y el camino hacia la gran final se celebrará el próximo viernes 30 de enero, fecha en la que se conocerán los enfrentamientos definitivos del Playoff y la ruta de los Octavos de Final.