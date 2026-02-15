El futbol suele ser el espejo donde Italia refleja sus glorias, pero para Roberto Saviano, hoy sólo es el escaparate de sus miserias. Tras el estruendo del último duelo entre el Inter de Milán y la Juventus, el escritor no ha buscado refugio en la táctica ni en el análisis de pizarrón. Su enfoque ha sido directo al corazón de una estructura que define como "corrupta" y "subordinada".

La mecha se encendió con la simulación de Alessandro Bastoni, una maniobra que derivó en la expulsión de Pierre Kalulu y dejó a la Juventus con diez hombres. El Inter se llevó el triunfo por 3-2 y tres puntos de oro para el Scudetto, pero para Saviano, ese resultado carece de valor ético.

Mientras este hombre siga teniendo un papel en el futbol italiano, todos sentirán que el campeonato está amañado", sentenció el periodista, acompañando su denuncia con la imagen de Giuseppe Marotta, presidente del Inter. Para Saviano, la indignación de figuras como Giorgio Chiellini no es un berrinche deportivo, sino la reacción lógica ante un sistema que parece tener los dados cargados. "Incluso si el Inter lo ganara, no valdría nada", remató.

Esto no es un ataque a los jugadores ni a la afición, que son las primeras víctimas de un sistema que no es del todo transparente. Mientras ciertas dinámicas se mantengan intactas, los campeonatos nunca volverán a la normalidad. Este es otro episodio que involucra al Inter, mientras la afición negriazul sufre ataques. El incidente de Audero es una de las consecuencias que el sistema futbolístico italiano ha fingido no comprender ", afirma Saviano, refiriéndose a los fuegos artificiales lanzados por la afición del Inter que conmocionaron al portero del Cremonese, Audero.

¿Quién es Roberto Saviano?

Para entender el peso de estas palabras, hay que recordar que Saviano no es un opinólogo de café. Es el hombre que, tras publicar Gomorra en 2006, desnudó los engranajes de la Camorra napolitana, condenándose a vivir bajo protección policial perpetua. Su mirada ha transitado de los puertos controlados por la mafia a los palcos de los estadios, identificando en ambos el mismo patrón: la infiltración de poderes fácticos en las instituciones.

Roberto Saviano colabora desde el exilio con distintos medios de comunicación en Europa y América,

Su autoridad emana de la capacidad para leer expedientes judiciales donde otros solo ven crónicas deportivas. Cuando Saviano habla de "infiltración", se refiere a documentos, tribunales e investigaciones que vinculan a la 'Ndrangheta con las gradas organizadas.El futbol como síntoma de un mal mayor

La crítica del escritor trasciende la rivalidad entre negriazules y bianconeri. Su tesis es que el futbol es simplemente la manifestación más visible de un problema institucional. Saviano puso el dedo en la llaga al citar órdenes judiciales que describen al Inter en una situación de "sumisión" frente a los líderes de la Curva Nord.

Para Saviano, las víctimas de este engranaje no son los directivos, sino los propios jugadores y la afición genuina. El incidente donde fuegos artificiales lanzados por seguidores del Inter aturdieron al portero Audero es, según sus palabras, "una consecuencia que el sistema ha fingido no comprender".

"Cuando una sentencia judicial confirma la existencia de una 'situación de subordinación', el problema ya no es un asunto de bares deportivos. Es institucional. Es estructural", concluyó Saviano. Mientras el futbol italiano responda con lo que él llama "cautela selectiva", cada trofeo levantado bajo el cielo de la península arrastrará, inevitablemente, una sombra de duda.