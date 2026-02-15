Champions League: Horarios y dónde ver el Benfica vs Real Madrid y toda la ronda de Playoffs

La espera terminó y la competencia de clubes más importante del mundo regresa con una fase inédita y de altísima tensión. La UEFA Champions League entra en su etapa de Playoffs de Ida, una ronda de eliminación directa donde los errores se pagan caros. Entre los duelos más atractivos, destaca la visita del Real Madrid a Portugal, donde el conjunto blanco se juega gran parte de su temporada ante las Águilas del Benfica.

Para los aficionados en México, es crucial conocer dónde sintonizar estos encuentros, ya que gigantes del continente como la Juventus, el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán también buscan su boleto a la siguiente ronda. A diferencia de años anteriores, varios favoritos no aseguraron su pase directo y ahora deben pelear su supervivencia en esta instancia crítica.

EL NUEVO FORMATO: MATAR O MORIR ANTES DE OCTAVOS

Es fundamental entender por qué equipos de la talla del Real Madrid disputan esta fase. Con el cambio de formato de la Champions League, solo los primeros ocho clubes de la tabla general clasificaron directo a los Octavos de Final. Los equipos que finalizaron entre el lugar 9 y el 24, como es el caso de los Merengues y la Vecchia Signora, quedaron obligados a jugar esta ronda de Playoffs a doble partido.

El balón volverá a rodar en la Champions League. REUTERS

Los ganadores de estas series completarán el cuadro de honor de los 16 mejores, mientras que los perdedores se despedirán definitivamente de toda competencia europea por este año, sin posibilidad de caer a la Europa League. La presión es máxima, pues un mal resultado en la Ida podría sentenciar el fracaso de proyectos millonarios.

GUÍA COMPLETA DE CANALES Y HORARIOS EN MÉXICO

La transmisión de estos duelos en territorio mexicano se divide entre dos grandes cadenas: TNT Sports (a través de la plataforma de streaming MAX) y FOX Sports. Para que organices tu agenda futbolera y no te pierdas el Benfica vs Real Madrid, aquí te dejamos la lista detallada de dónde ver cada enfrentamiento de esta semana.

Martes 17 de febrero (La actividad del Real Madrid)

El plato fuerte llega este martes. El Real Madrid visita Lisboa, mientras la Juventus abre el telón en Turquía.

Galatasaray vs. Juventus | 11:45 hrs | Transmisión: TNT y HBO MAX



| 11:45 hrs | Transmisión: y Benfica vs. Real Madrid | 14:00 hrs | Transmisión: TNT y HBO MAX

| 14:00 hrs | Transmisión: y AS Monaco vs. Paris Saint-Germain | 14:00 hrs | Transmisión: HBO MAX (Exclusivo)

| 14:00 hrs | Transmisión: (Exclusivo) Borussia Dortmund vs. Atalanta | 14:00 hrs | Transmisión: FOX Sports y FOX One

Kylian Mbappé enfrentando al Benfica en Lisboa. REUTERS

Miércoles 18 de febrero (Turno del Atlético e Inter)

Para el miércoles, la acción continúa con el Atlético de Madrid y el campeón italiano buscando sacar ventaja.

Qarabag vs. Newcastle United | 11:45 hrs | Transmisión: FOX One

| 11:45 hrs | Transmisión: Olympiacos vs. Bayer Leverkusen | 14:00 hrs | Transmisión: TNT y HBO MAX

| 14:00 hrs | Transmisión: y Bodø/Glimt vs. Inter de Milán | 14:00 hrs | Transmisión: FOX y FOX One

| 14:00 hrs | Transmisión: Club Brugge vs. Atlético de Madrid | 14:00 hrs | Transmisión: FOX One

*Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.