Thiago Espinosa dice que vino al América a ser "campeón de todo" 

Thiago Espinosa tiene más parecido a un estudiante de bachillerato que a un jugador profesional de futbol. Su carrera, aún emergente, no figura más que en la versión italiana de la Wikipedia "è un calciatore uruguaiano, difensore del Racing [... ] è cresciuto nel settore giovanile del Peñarol, che ha lasciato nel gennaio del 2024 per unirsi al Racing" ("es un jugador uruguayo, defensa del Racing que se formó en las inferiores del Peñarol, al que abandonó en 2024 para unirse al Racing").

Thiago Llegó hace una semana al América, el equipo "gigante" de México, según le dijeron, por lo que agradece como quien se saca un premio. Y, sin embargo, dejó su corazón en el Peñarol.

Muy difícil, sobre todo la decisión de salir de Peñarol, es el más grande, me costó obviamente. Yo estuve 10 años en el club, era una decisión bastante difícil, pero viendo que el club no me estaba dando las oportunidades que yo pensaba que tenía que tener, tomé la decisión, con mi familia, y decidimos que era lo mejor Racing, que se me podían dar las oportunidades que no se me estaban dando, y así fue, en menos de tres meses debuté”.

Pero hoy está en la Liga MX, algo que jamás le pasó por la cabeza. Su adaptación tanto en el equipo de Coapa como la ciudad monstruo que supone la capital del país lo tienen con altas expectativas, señaló el joven jugador en una entrevista para Récord.

¿Porque llegar? Porque es un club gigante que individualmente me va a mejorar. Mis expectativas son salir campeón de todo, el club está preparado para eso y son los objetivos de todos los años, de ganar todo lo que se juegue porque así es el club y es lo que se merece”.

En ese sentido, tiene razones de sobra para sentirse orgulloso de esta nueva etapa en su carrera. El América es un nombre que siempre resuena en el ámbito del futbol sudamericano. "Siempre llegar a un club de estas dimensiones conlleva una gran responsabilidad, pero estoy contento sobre todo. Es un gran paso en mi carrera de jugar en Uruguay a jugar en la liga mexicana y en un club como América. Contento con la responsabilidad que eso conlleva”.

Thiago Espinosa portará el número 22 en su espalda. El acuerdo a su llegada al club de Coapa es a préstamo por un año, con opción de compra. Su valor, de acuerdo al sitio especializado Transfermark, es de un millón 200 mil euros hasta el mes de diciembre del año pasado.

Se estima que esté en la convocatoria de André Jardine, conocido por su buena mano para llevar al éxito a futbolistas sin tanta experiencia. El charrúa podría debutar en el próximo partido de las Águilas, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 contra el Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc, inmueble para el que ya fue confirmado un amistoso del Tricolor contra el combinado de Ghana, el 22 de mayo.