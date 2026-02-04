Presidente del Atlético de Madrid ignora a Hugo Sánchez y cambia el nombre a Raúl Jiménez

La presentación oficial de Obed Vargas con el Atlético de Madrid debió quedar marcada como un hito para el joven talento, pero un descuido del presidente del club, Enrique Cerezo, acaparó los titulares. Durante el acto protocolario, el directivo intentó resaltar el vínculo histórico entre México y el club colchonero, pero el resultado fue un momento bochornoso que se volvió viral. Al mencionar a los jugadores aztecas que pasaron por la institución, el mandatario omitió por completo a Hugo Sánchez, el pionero y máximo referente mexicano en la historia de la entidad.

Hugo Sánchez con la camiseta del Atlético de Madrid. Mexsport

Por si el olvido de la leyenda no fuera suficiente, el dirigente del Atlético de Madrid cometió un error garrafal al referirse a Raúl Jiménez. Al intentar recordar al actual delantero del Fulham, el directivo lo llamó "Raúl Rodríguez", provocando una ola de críticas en redes sociales. Este cambio de nombre a un jugador que dirigió Diego Simeone hace pocos años generó reacciones entre la afición mexicana, especialmente por tratarse de un evento de bienvenida para un nuevo compatriota.

HUGO SÁNCHEZ: EL PENTAPICHICHI QUE EL CLUB DECIDIÓ OLVIDAR

Resulta incomprensible que el presidente del Atlético de Madrid dejara fuera de su discurso a Hugo Sánchez, quien llegó al equipo en 1981 y cambió la historia del ataque rojiblanco. Durante cuatro temporadas, el ‘Macho’ no solo demostró una capacidad goleadora envidiable, sino que conquistó títulos fundamentales como la Copa del Rey y la Supercopa de España. Fue precisamente con el escudo del Atlético con el que Hugo ganó su primer trofeo Pichichi en la campaña 1984-1985 tras anotar 19 goles.

A pesar de que su posterior fichaje con el Real Madrid hirió la sensibilidad de la hinchada, su legado deportivo en el conjunto del Manzanares es imborrable. El directivo mencionó a figuras como Luis García, Héctor Herrera e incluso al técnico Javier Aguirre, pero ignorar al hombre que puso el nombre de México en el mapa del futbol español desde los años 80 es un descuido que la prensa internacional no dejó pasar.

RAÚL JÍMENEZ Y EL EXTRAÑO CAMBIO DE NOMBRE A "RAÚL RODRÍGUEZ"

El segundo golpe al orgullo deportivo mexicano llegó cuando el Enrique Cerezo rebautizó a Raúl Jiménez. El ‘Lobo de Tepeji’ arribó al cuadro colchonero en 2014 procedente del América como una de las transferencias más costosas para un delantero de su país en ese momento. Aunque su paso fue discreto bajo las órdenes del ‘Cholo’, Jiménez formó parte de una etapa de alta competencia en el club. Llamarlo "Raúl Rodríguez" minimizó su estancia en la capital española y mostró un desdén involuntario hacia su trayectoria.

Raúl Jiménez con la camiseta del Atlético de Madrid. Mexsport

Ahora, Obed Vargas inicia su camino con los colchoneros en medio de esta polémica administrativa. El mediocampista tendrá la misión de dejar una huella tan profunda que impida que, en un futuro, tanto el presidente del Atlético de Madrid, así como el futbol europeo, olviden su nombre.