'Hormiga' González sorprende al mundo: Supera en goles y promedio a Lamine Yamal

El mundo del futbol puso la mirada sobre la cantera de las Chivas del Guadalajara. En una temporada donde las comparaciones suelen ser odiosas, los números de Armando 'Hormiga' González obligaron a los analistas internacionales a detenerse y observar lo que ocurre en la Liga MX. El joven atacante rojiblanco no solo se consolidó como el referente ofensivo de su equipo, sino que sus estadísticas actuales lo sitúan, numéricamente, por encima de figuras de la talla de Lamine Yamal, el estandarte del FC Barcelona y la selección de España.

Armando 'Hormiga' González definiendo ante Carlos Acevedo. Mexsport

Aunque el contexto de las ligas es distinto, los datos duros no mienten. Mientras que en Europa se rinden ante la precocidad de Yamal, en México el ‘Hormiga’ ya presume un registro de 22 goles en lo que va del ciclo 2025-26. Esta cifra supera por una anotación los 21 tantos que suma el extremo español entre LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey. El impacto de la González es tan real que su nombre ya suena con fuerza en los despachos de diversos clubes europeos que buscan frescura y contundencia frente al arco.

EFECTIVIDAD PURA: EL PROMEDIO DE GOL QUE ENVIDIA EUROPA

Lo que realmente separa al delantero mexicano de otros prospectos internacionales es su brutal efectividad. Al desglosar los minutos jugados, la balanza se inclina drásticamente a favor del canterano tapatío. Lamine Yamal marca un gol cada 157 minutos, una cifra impresionante para su edad, pero que palidece ante el promedio de 92 minutos que mantiene el atacante de Chivas. Básicamente, González garantiza prácticamente un grito de gol por cada partido completo disputado, una regularidad que pocos delanteros en el mundo pueden presumir hoy en día.

Lamine Yamal pateando al arco. REUTERS

Incluso en la comparativa con otros talentos como Vitor Roque, quien registra 23 tantos pero con un promedio de 140 minutos, la 'Hormiga' sale ganando en términos de eficiencia operativa dentro del área. Esta capacidad para aprovechar cada oportunidad frente al marco lo colocó como el principal candidato para ser el máximo anotador de la liga mexicana, buscando un histórico bicampeonato de goleo individual desde su irrupción en el primer equipo del Rebaño Sagrado.

RUMBO AL MUNDIAL 2026: LA VITRINA PERFECTA PARA EL SALTO AL VIEJO CONTINENTE

El seleccionador nacional, Javier Aguirre, tomó nota de este crecimiento meteórico. El ‘Vasco’ Aguirre incluyó al juvenil en sus planes de trabajo, perfilándolo como uno de los atacantes que integrarán la lista definitiva para el Mundial 2026. Esta convocatoria no solo representa un orgullo para la afición rojiblanca, sino que funciona como la vitrina perfecta para que el futbolista termine de dar el salto al extranjero. La exposición que otorga una Copa del Mundo, sumada a sus 22 goles actuales, lo convierte en uno de los activos más valiosos del mercado nacional.

Armando 'Hormiga' González jugando con la Selección Mexicana. Mexsport

La directiva de las Chivas sabe que retener a una pieza de este calibre será una misión casi imposible en los próximos meses. Con el interés de equipos europeos creciendo tras cada jornada y una efectividad que desafía a los grandes nombres del balompié mundial, el futuro de Armando González apunta directamente hacia las ligas de élite. Por ahora, el delantero se enfoca en mantener el ritmo y demostrar que, más allá de las estadísticas, tiene el talento necesario para competir cara a cara con los mejores del planeta.