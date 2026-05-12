Sergio Ramos compra al Sevilla: Acuerdo histórico por 450 millones de euros

Sergio Ramos está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo propietario del Sevilla. Este martes trascendió que el histórico defensor español alcanzó un acuerdo con los principales accionistas del conjunto andaluz para concretar la compra del club junto al fondo de inversión Five Eleven Capital.

La operación aún depende de la firma oficial de los documentos y de la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD); sin embargo, las negociaciones avanzan de forma positiva tras varias reuniones realizadas en Sevilla. De acuerdo con reportes surgidos en España, el acuerdo contempla la adquisición de cerca del 80 por ciento de las acciones del club por una cifra que rondaría entre los 400 y 450 millones de euros.

El plan maestro de Ramos

El pacto incluiría acciones pertenecientes a algunos de los grupos accionariales más importantes del Sevilla, entre ellos las familias Del Nido, Carrión, Castro y Guijarro. Además, Martin Ink, CEO de Five Eleven Capital, habría participado directamente en las reuniones decisivas para cerrar la estructura financiera de la compra.

Sergio Ramos, formado en la cantera sevillista y considerado uno de los máximos referentes del futbol español, ya había mostrado interés en adquirir el club desde principios de 2026. Incluso, el exjugador del Real Madrid firmó previamente una carta de intención que le otorgaba exclusividad para negociar con los accionistas.

La posible llegada de Ramos a la dirección del Sevilla representaría un cambio histórico para la institución andaluza, que atraviesa una complicada etapa tanto deportiva como financiera en LaLiga. Según diversos reportes, el nuevo grupo inversor tendría como objetivo realizar una reestructuración profunda, incluyendo una futura ampliación de capital para estabilizar el proyecto deportivo y económico del club.