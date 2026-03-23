Liga MX: 'Hormiga' González lidera la tabla de goleo a 5 jornadas del final

Tras la Jornada 12 del Clausura 2026, Armando Hormiga González se mantiene rompiendo marcas y liderando la tabla de goleo de Liga MX con 10 anotaciones, presumiendo del mejor promedio goleador en el certamen por encima de lo conseguido por sus más cercanos perseguidores: Joao Pedro y Paulinho.

Distribuyendo sus goles entre 9 víctimas, debido al doblete anotado contra Santos en el Estadio Akron que estrena bancas de cara al Mundial 2026, Armando González se mantiene como dueño absoluto del eje del ataque del Rebaño, devolviendo con goles la confianza depositada por parte de Gabriel Milito.

Armando González sumó su décima anotación en la Liga MX. Mexsport

Su más cercano perseguidor es Joao Pedro del Atlético San Luis, quien también suma 10 goles en el presente Clausura 2026, sin embargo, mientras el promedio del delantero mexicano es menor a los 84 minutos, el del italo-brasileño supera los 100’.

* Con 5 partidos por delante para el final de la Fase Regular, habría Clásico Nacional en Cuartos de Final.

Goleadores del Clausura 2026 en la Liga MX

Con 7 futbolistas igualados en cinco anotaciones, solamente Armando González, Joao Pedro y Paulinho destacan en el Top 10 de los máximos romperredes del futbol mexicano en el semestre previo al Mundial 2026:

1. Armando González - Chivas / 10 goles (anota cada 83.60 minutos).

2. Joao Pedro - Atlético San Luis / 10 (108’).

3. Paulinho - Toluca / 6 (141.83’).

4. Juninho - Pumas / 5 (144’).

5. Ezequiel Bullaude - Santos / 5 (153.20’).

6. Diber Cambindo - León / 5 (165.80’).

7. Arturo González - Atlas / 5 (168.40’).

8. José Paradela - Cruz Azul / 5 (169.40’).

9. Salomón Rondón - Pachuca / 5 (178.60’).

10. Kevin Castañeda - Xolos / 5 (197.40’).

La Final del Clausura 2026 está pactada para disputarse el domingo 24 de mayo. Mexsport

Tras una Fecha FIFA de marzo que contará con partidos imperdibles, el Clausura 2026 de la Liga MX se reanudará hasta el viernes 3 de abril con la Jornada 13 de 17, fin de semana que tendrá enfrentamientos de alto voltaje que podrían producir un cambio en el liderato de goleo en el futbol mexicano.

Mientras tanto, Armando González fue convocado por Javier Aguirre para los compromisos del Tri. El primero de ellos se disputará este sábado 28 de marzo en la cancha del Estadio Azteca ante Portugal, mientras que tres días más tarde, el combinado azteca chocará contra Bélgica en el Soldier Field de Chicago.

BFG