Messi y Pulisic anotan golazos a Ochoa en comercial previo al Mundial 2026

Guillermo Ochoa vive su última concentración con la Selección Mexicana, sin embargo, antes de disputar el Mundial 2026, fue parte de un comercial en donde Lionel Messi y Christian Pulisic volvieron a anotarle al cancerbero azteca que está por vivir su sexta Copa del Mundo.

En presencia de figuras como Alex Morgan, El Fenómeno Ronaldo, Nico Paz y Antonee Robinson, Guillermo Ochoa lució el nuevo traje -de la marca Calderoni- que la Selección Mexicana estará utilizando durante el Mundial 2026.

Enfrentándose en el lobby de un hotel y echando la reta por unas cervezas Michelob Ultra, Guillermo Ochoa arrancó el video compartiendo una mirada retadora a los grandes protagonistas como Lionel Messi y Christian Pulisic.

Guillermo Ochoa aspira a estar en su sexta justa mundialista. Mexsport

Lionel Messi fue el primero en anotarle a Ochoa, con un zurdazo que hizo recordar el tanto de Argentina al Tri en el Mundial de Qatar 2022, mismo que mantenía las aspiraciones intactas para la Albiceleste en un torneo que semanas después terminaron conquistando al imponerse en penales ante Francia.

Ante la desesperación del actor estadunidense Billy Bob Thornton –quien esperaba sus cervezas en la habitación- el VAR se hacía presente para anular un gol, mientras que El Fenómeno Ronaldo y Alex Morgan hacían acto de presencia.

Finalmente, tras hacer pedazos un candelabro, Christian Pulisic recibió una asistencia por parte de Alex Morgan y El Capitán América prendió el balón con pierna derecha para superar a Ochoa y rememorar el doblete anotado en Nations League 2023, día en el que el combinado norteamericano goleó 3-0 al Tri.

Finalmente, Billy Bob Thornton bajó al lobby del hotel y la cascarita terminó en empate, repartiendo cervezas entre los protagonistas y los aficionados presentes, mismos que lucirán en el terreno de juego a partir del jueves 11 de junio, cuando México y Sudáfrica inauguren el Mundial 2026 desde la cancha del Estadio Ciudad de México.

BFG