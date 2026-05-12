Hansi Flick confirma renovación con Barcelona: “Es el lugar donde quiero estar”

El entrenador alemán Hansi Flick confirmó este martes su renovación con el Barcelona hasta 2028, dejando claro que el conjunto blaugrana es el lugar donde desea continuar su carrera. El estratega aseguró sentirse respaldado por la directiva culé y motivado para seguir construyendo un proyecto ganador en España y Europa.

La continuidad de Flick llega tras una etapa exitosa con el Barcelona, equipo al que logró devolver protagonismo internacional gracias a un estilo basado en intensidad, orden táctico y confianza en jóvenes talentos de La Masía. Bajo su gestión, el club recuperó competitividad y volvió a conquistar títulos importantes como LaLiga.

Estoy muy contento, esto me da la confianza necesaria para seguir trabajando uno o dos años más. Creo que muchos entrenadores estarían muy contentos si firmaran un contrato de tres o cuatro años. Pero en el caso del Barça va bien limitarlo”, declaró el técnico alemán.

Hansi Flick le ha regresado protagonismo al Barcelona REUTERS

Dudas en el ataque: ¿Qué pasará con Rashford y Lewandowski?

Además de hablar sobre su renovación, Flick fue cuestionado sobre el futuro de Marcus Rashford y Robert Lewandowski dentro del club catalán. El entrenador destacó el rendimiento del atacante inglés y señaló que al finalizar la temporada se analizarán todos los movimientos de plantilla.

“Marcus nos ha dado mucho, sus cifras son buenas, estoy contento y agradezco su trabajo”, comentó el estratega blaugrana.

Marcus Rashford ha expresado su deseo de seguir en el Barcelona REUTERS

Uno de los grandes objetivos de Flick al frente del Barcelona es conquistar nuevamente la UEFA Champions League, torneo que considera alcanzable debido al crecimiento mostrado por el equipo en los últimos años. El alemán resaltó el compromiso de futbolistas experimentados y jóvenes figuras como pieza clave del éxito reciente.

La renovación de Hansi Flick también representa un mensaje de estabilidad para el proyecto deportivo del Barcelona, que apuesta por mantener una base sólida y una identidad competitiva bajo el mando del técnico alemán. Aunque el acuerdo incluye una cláusula opcional para extender el vínculo un año más, ambas partes coinciden en que el futuro inmediato del club pasa por la continuidad del entrenador.