Chivas llega a 10 triunfos por quinta vez en los torneos cortos; nunca fue campeón

Chivas consiguió su décimo triunfo en el Clausura 2026 de Liga MX y se convirtió en líder del certamen previo a una nueva Fecha FIFA donde México enfrentará a Portugal en el Azteca, sin embargo, el Rebaño llegó a una decena de victorias en una Fase Regular de torneos cortos, jamás consiguió el título; 4 antecedentes.

Con goles de Armando Hormiga González, José Castillo y Cotorro González, Chivas se impuso 2-3 a Monterrey y en la Jornada 12 del Clausura 2026, consiguió su décimo triunfo en el certamen, llegando a 30 puntos y tomando de nueva cuenta el liderato.

Las 10 víctimas de Chivas en este Clausura 2026 han sido:

2-0 Vs Pachuca / Jornada 1.

0-1 Vs FC Juárez / Jornada 2.

2-1 Vs Querétaro / Jornada 3.

2-3 Vs Atlético San Luis / Jornada 4.

1-2 Vs Mazatlán / Jornada 5.

1-0 Vs América / Jornada 6.

Con 6 triunfos de manera consecutiva,Chivas celebró su victoria ante América en el Clásico Nacional. Mexsport

5-0 Vs León / Jornada 9.

1-2 Vs Atlas / Jornada 10.

3-0 Vs Santos / Jornada 11.

2-3 Vs Monterrey / Jornada 12.

Los 4 antecedentes de Chivas con 10 triunfos en Liga MX

Desde la instauración de los torneos cortos (Invierno 1996), Chivas logró sumar 10 triunfos en un total de 5 ocasiones de las 61 ediciones que se han disputado hasta el Clausura 2026, sin embargo, en ninguna de ellas pudo alzar el título al final del semestre ni superar las diez victorias en la Fase Regular.

Estos son los torneos en donde el Rebaño logró 10 victorias en la Fase Regular y la instancia en donde cayeron:

Invierno 1998 / Final perdida contra Necaxa.

Clausura 2004 / Final perdida contra Pumas.

Bicentenario 2010 / Eliminado en Cuartos de Final por Morelia.

Clausura 2023 / Final perdida contra Tigres.

Clausura 2026 / con el boleto a Liguilla prácticamente asegurado de manera matemática con 5 partidos restantes.

En la historia de los torneos cortos, Chivas jamás ha sumado más de 10 triunfos en una Fase Regular. Mexsport

BFG