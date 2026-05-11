¿El último baile del Rey? LeBron James se despide entre la incertidumbre tras la barrida ante el Thunder

La duela del Crypto.com Arena guardó un silencio aterrador, ese que sólo aparece cuando la historia parece haber llegado a un punto de no retorno. Con 20 segundos en el reloj y la temporada pendiendo de un hilo, el balón, como dictan los cánones de las últimas dos décadas, estaba en las manos de LeBron James. Un enceste ponía a los Lakers al frente; un error significaba el adiós. James buscó la pintura, desafió el físico y soltó un disparo que, tras un agónico contacto con el aro, se negó a entrar.

Con ese rebote fallido se esfumaron las esperanzas de Los Ángeles. El Thunder resistió los embates finales para imponerse 115-110, completando la barrida en las semifinales de la Conferencia Oeste y dejando una pregunta que retumba desde California hasta Ohio: ¿Fue este el último partido en la carrera de LeBron James?

De acuerdo con ESPN Research, los Thunder son el cuarto campeón defensor en ganar sus primeros ocho partidos de una postemporada. Los tres anteriores llegaron a las Finales de la NBA, pero únicamente los Lakers en 2001 las ganaron. Los Thunder superaron a los Lakers por 181 puntos en la serie. Esa es la cuarta mejor diferencia de puntos de cualquier equipo contra un solo oponente en una temporada en la historia de la NBA (temporada regular y playoffs).

Resistencia sin recompensa

A diferencia de los tres duelos anteriores, donde la quinteta angelina se desmoronaba físicamente tras el descanso, este lunes los Lakers pelearon con el orgullo de quien se sabe contra las cuerdas. No hubo baches prolongados ni falta de intensidad. LeBron, a sus 41 años, firmó una hoja de estadísticas de 24 puntos y 12 rebotes, demostrando que su longevidad desafía cualquier lógica deportiva en su temporada número 23.

Sin embargo, el empuje de los actuales campeones resultó incontenible. Shai Gilgeous-Alexander se vistió de verdugo y héroe absoluto al encestar 39 puntos, manejando los hilos del encuentro con una madurez que contrasta con la veteranía de su rival. El Thunder confirmó por qué es el dueño absoluto del Oeste, avanzando a su segunda final de conferencia consecutiva gracias a una profundidad de plantilla que los Lakers jamás pudieron descifrar.

El dilema del adiós para LeBron

Cuando el reloj del último periodo se extinguó, la imagen de James caminando hacia el vestidor cargó con un peso simbólico distinto. Tras haber cumplido el sueño de compartir duela con su hijo Bronny, y con el acecho constante de los rumores de retiro que lo han perseguido los últimos veranos, la incógnita sobre su continuidad es más real que nunca.

¿Aguantará el cuerpo y la mente de James para esperar el posible arribo de su hijo menor, Bryce, a la liga? ¿O ha sido este cierre dramático ante Oklahoma City el capítulo final para el máximo anotador de todos los tiempos?

Por ahora, los Lakers se van a casa con las manos vacías y una barrida a cuestas. El Thunder, por su parte, sigue su marcha triunfal hacia la gloria, dejando a la NBA en vilo, esperando saber si "El Rey" regresará a reclamar su trono o si ha entregado, definitivamente, su corona.