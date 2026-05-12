Raúl Jiménez revela los 4 equipos de Liga MX que lo han querido repatriar

Raúl Jiménez se ha convertido en objeto de deseo para distintos equipos de la Liga MX en este último lustro, donde ha tomado las riendas como líder de su equipo y la Selección Mexicana, por ello 4 equipos han tenido la intención de repatriarlo, entre ellos, América y Cruz Azul.

Saliendo al futbol europeo desde la temporada 2014-2015 cuando abandonó al América para recalar en el Atlético de Madrid, Raúl Jiménez vivió distintas etapas con los Colchoneros, en Benfica y Wolverhampton, equipo en el que empezó a tener sondeos por parte de los clubes mexicanos; finalmente decidió marcharse a Fulham y continuar en el Viejo Continente:

“Cuando estaba en los Wolves sí hubo equipos de la Liga MX que estaban interesados en que regresara, me quedaba un año de contrato y lo que tenía en mente era salir porque esa temporada terminé no siendo convocado en muchos partidos”, declaró en entrevista exclusiva con Claro Sports.

Raúl Jiménez salió al fubtol europeo desde la temporada 2014-2015. Reuters

Luego de su lesión que prácticamente lo dejaba fuera del Mundial de Qatar 2022, Raúl Jiménez terminó con ofertas concretas por parte de 3 equipos de la Liga MX y sondeos por parte de un cuarto que marcó su infancia, ya que en un inicio era aficionado de La Máquina:

Mi idea era quedarme en Europa, pero (los equipos interesados) fueron Monterrey, Tigres, América y no tanto como buscarme, Cruz Azul… no era el momento todavía”.

El futuro de Raúl Jiménez se mantiene en el aire, ya que su contrato con Fulham acaba tras el Mundial 2026, teniendo como posibilidad renovar con los Cottagers o marcar su regreso a la Liga MX; Santiago Baños dejó claro su deseo de tener al Lobo de Tepeji en su plantel:

“Hasta donde tengo entendido, ha dicho que a México solamente regresa al América, entonces ojalá cumpla con su palabra”.

BFG