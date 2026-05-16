Joel Huiqui revela las claves para el éxito de Cruz Azul

Joel Huiqui va directo y presume con orgullo las claves para que Cruz Azul tenga éxito bajo su mandato. Antes del partido contra Chivas, en el vestidor les dijo a sus jugadores que ellos tenían la oportunidad de disputar el título. El técnico subrayó orden, idea, estructura y plan de partido, pero reconoció que los actores principales son los futbolistas.

“Para mí fue una gran oportunidad tomar el equipo. Hoy, merecidamente está en una final. En la charla en la tarde, no hay mejor equipo que merezca esta oportunidad por el título. Dar un poco de orden, idea, estructura, plan de partido, ellos son los actores principales, estoy muy contento porque ellos están en la final”, dijo Joel Huiqui en conferencia de prensa.

Cruz Azul eliminó a Chivas para instalarse en la final del Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

Además, el técnico subrayó un factor importante que le abrió las puertas con los jugadores, un apoyo básico de amigo.

“El equipo tuvo un buen funcionamiento en el torneo, tuvo partidos muy buenos, una racha donde no pudo consolidar ese funcionamiento. Al llegar con ellos, sentí un poco de esa necesidad de un apoyo muy básico, de amigo, y eso nos abrió la puerta para muchas cosas. Ellos no han cambiado, siguen siendo los mismos jugadores, el convencimiento de la forma. Estamos para pelear el torneo”, dijo.

Joel Huiqui destacó el convencimiento que le ha dado a los jugadores Mexsport

Joel Huiqui dejó en manos de la directiva su continuidad al frente de Cruz Azul.

HUIQUI DESMENUZÓ LA ESTRATEGIA DE CRUZ AZUL PARA VENCER A CHIVAS

Joel Huiqui también reveló parte de la estrategia que hizo Cruz Azul para eliminar a Chivas, en el que tuvieron que recurrir a partidos pasados con los dirigidos por Gabriel Milito.

“Veíamos en partidos anteriores que jugamos contra Guadalajara, en donde con nuestra línea de cinco, al tener dos medias puntas casi referenciadas con nuestros centrales, lo que ellos intentaban hacer es sacar a nuestros centrales hacia afuera, con Efraín o Sandoval.

Lo que intentamos hacer, es que nuestros centrales no salieran hacia los costados sino nuestros contenciones lo tomaran y a ellos cambiar la estructura, no con dos medios sino con un punta, quedamos dos contra uno en la última línea. Creo que funcionó, fue un gran trabajo de la línea de presión”, indicó Joel Huiqui.