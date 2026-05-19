Polémicos costos en reventa: boleto en más de 200 mil pesos para el Pumas – Cruz Azul

La euforia por conseguir un boleto para el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, desató un elevado costo en la reventa, donde el más caro oscila en más de 200 mil pesos para el partido del próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

Este martes inició la preventa exclusiva con un banco para la Final de Vuelta en CU y en la reventa ya empezaron a aparecer varios precios.

Los Pumas dejaron en el camino al Pachuca para instalarse en la final del Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

Según el sitio viagogo.com, el boleto más barato para el Pumas – Cruz Azul está en 8,050 pesos mexicanos.

A CONTINUACIÓN LOS PRECIOS PARA EL PUMAS – CRUZ AZUL, FINAL CLAUSURA 2026:

- $8,050 / Planta Baja General.

- $8,485 / Cabecera Norte.

- $8,715 / Planta Alta Pebetero.

- $13,705 / Palomar General.

- $104,754 / Sección 78 y otras secciones.

- $237,442 / Cabecera Sur.

Los precios de los boletos para el Pumas vs Cruz Azul en reventa Captura de pantalla

Cruz Azul eliminó a Chivas en el Estadio Jalisco para avanzar a la final del Clausura 2026, lo que será la número 19 en la historia del club en el máximo circuito. Su victoria ante los dirigidos por Gabriel Milito fue la número 100 en Liguilla.

Por su parte, los Pumas dejaron en el camino al Pachuca con un golazo de tiro libre de Jordan Carrillo, con lo que disputará su primera final desde el Guard1anes 2020. La última vez que los universitarios se coronaron fue en el Clausura 2011, hace más de 14 años.

El Pumas y Cruz Azul se disputará el próximo domingo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

¿DÓNDE VER EL PUMAS – CRUZ AZUL, FINAL DE VUELTA DEL CLAUSURA 2026?

- Canal 5.

- Canal 7.

- TUDN. - Vix.