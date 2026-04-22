Henry Martín y Dagoberto Espinoza apresuran su vuelta con el América

El América ajusta detalles para el cierre de fase regular del torneo Clausura 2026, con la prioridad de recuperar a Henry Martín y Dagoberto Espinoza, quienes ya trabajan con el grupo.

Tras la victoria sobre el León (2-3), los jugadores que fueron titulares en el estadio de La Fiera hicieron trabajo diferenciado en gimnasio, mientras que los suplentes entrenaron sobre la Cancha 2 en presencia de elementos de la Sub-21.

Henry Martín, quien lleva más de un mes sin jugar en Liga MX, por lesión, se mostró enérgico en el entrenamiento dirigido por los auxiliares de André Jardine. El delantero de las Águilas lució óptimo, hasta reclamó un par de malos pases de balón, por lo que su vuelta está próxima para encarar la Liguilla.

La Bomba Henry Martín también dejó ver una buena actitud, pese a estar involucrado en la cadena de sanciones por el pleito del juego del fin de semana pasado en el Estadio Banorte, en el América 2-1 Toluca. El goleador azulcrema recibió un juego de suspensión por parte de la Comisión Disciplinaria.

Mientras que Dagoberto ha dejado la lesión de ligamento cruzado. Su recuperación está prácticamente completa. La prioridad que Jardine ha puesto sobre el lateral derecho es su retorno de nivel competitivo, para la posición que pelean tanto Kevin Álvarez y Aarón Mejía.

Respecto a lesionados a largo plazo, el América tiene entre algodones a dos elementos: al delantero chileno Víctor Dávila (ligamento cruzado) y el portero Luis Ángel Malagón (rotura del tendón de Aquiles).

El inicio del adiós de Paulo Victor Gomes

Durante el inicio de la práctica, tintes de emotividad se notaban por Paulo Victor Gomes. El auxiliar brasileño disfruta sus últimos momentos como americanista. Por varios minutos mantuvo una profunda charla con el presidente deportivo Santiago Baños.

Cabe recordar que Paulo Victor dejará al América una vez que concluya la participación del club en la Liga MX Clausura 2026, para tomar la dirección técnica de las divisiones juveniles de la Selección de Brasil rumbo al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El América marcha en la sexta posición de la tabla, con 25 puntos, y cerrará la fase regular este sábado ante el Atlas, en el Estadio Banorte. Una victoria será importante para asegurar su lugar en la Liguilla y para no depender de los resultados de otros equipos durante la última jornada; el quinto lugar es lo que más aspira el América en el Clausura 2026.