Funcionan los cambios en Dodgers y apalean a Rockies

Poco antes del inicio del último juego de una serie de cuatro contra los Rockies, el piloto de los Dodgers, Dave Roberts, hizo un ajuste en su alineación, intercambiando a los bateadores sexto y séptimo, con Max Muncy subiendo al sexto puesto y el venezolano Miguel Rojas bajando al séptimo.

Los resultados fueron contundentes, con el dúo combinándose para irse de 7-7 con tres jonrones, una base por bolas, un toque de sacrificio, siete carreras impulsadas y cuatro anotaciones, mientras los Dodgers aplastaban 12-3 a los Rockies para dividir la serie en Colorado.

El abridor de los Dodgers, Justin Wrobleski, estuvo dominante, dando continuidad a su salida ante los Mets una semana antes, cuando lanzó ocho innings en blanco de dos hits y sin bases por bolas. Ayer trabajó siete entradas y permitió una carrera con ocho imparables y sin otorgar boletos.

Muncy inició el festival ofensivo de los Dodgers con un jonrón en solitario con un out hacia el jardín derecho en la parte alta del segundo capítulo. Terminó el juego de 4-4 con dos cuadrangulares, una base por bolas y tres anotaciones.

Rojas siguió con un batazo profundo hacia el jardín izquierdo, el primer par de jonrones consecutivos para los Dodgers esta temporada, para tomar la ventaja. Finalizó de 3-3 con ese vuelacercas, un toque de sacrificio y una carrera; su segundo imparable del juego fue además el número 1,000 de su carrera.

Shohei Ohtani continuó su ascenso en la lista de juegos seguidos embasándose de los Dodgers (desde 1900), consolidando el tercer lugar al alcanzar su partido consecutivo número 52 llegando quieto a una base, gracias a un sencillo en el tercer inning ante el abridor de los Rockies, el colombiano José Quintana.

El sonorense Isaac Paredes llegó a 94 cuadrangulares en las Grandes Ligas. Foto: Reuters.

Isaac Paredes conecta par de cuadrangulares

El sonorense Isaac Paredes no había logrado volarse la barda en lo que va de la temporada, pero ayer conectó dos cuadrangulares en la victoria de los Astros de Houston 9-4 sobre Guardianes de Cleveland.

Tuvieron que pasar 19 encuentros en los que vio acción, para que Paredes al final pudiera conectar jonrón y lo hizo en par de ocasiones.

El sonorense se voló la barda en la cuarta entrada sin corredores en base, mientras que repitió con otro vuelacercas en la novena entrada también con los senderos limpios.

Paredes se fue de 5-3 en el juego con dos anotadas y con el par de carreras producidas llegó a 10 en la temporada.

Con estos dos batazos de cuatros esquinas, sus primeros en 2026, el mexicano llegó a 94 cuadrangulares en las Grandes Ligas.

El boricua Carlos Correa sumó tres imparables y remolcó dos carreras, mientras que Spencer Arrighetti (2-0) sorteó cuatro bases por bolas en cinco innings, en una actuación que ayudó a los Astros a mejorar a apenas 2-10 como visitantes esta temporada. Walker rompió una sequía de 15-0 con su vuelacercas en el primer inning.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para los Astros, ya que el jardinero izquierdo Taylor Trammell salió lesionado del encuentro.

El equipo de Houston ya tiene a 15 jugadores en la lista de lesionados y Trammell podría ser el siguiente.

Foto: AFP.

Bravos no pierde el ritmo y ya suma 16 triunfos

Michael Harris II está en gran momento. Matt Olson está produciendo a nivel de Jugador Más Valioso y Bryce Elder gana más respeto cada vez que sube al montículo.

Mientras los Bravos han conseguido 16 victorias, la mayor cantidad en las Mayores, pese a una rotación afectada por lesiones, ha dado la impresión de que pueden construir una temporada especial si evitan más bajas importantes. Por eso, hubo preocupación cuando el venezolano Ronald Acuña Jr. salió de la victoria 9-4 ayer sobre los Nacionales en el Nationals Park, poco después de ser golpeado en la mano derecha por un lanzamiento en el sexto inning.

Pero, como ha ocurrido en gran parte de las primeras semanas, las noticias favorecieron a los Bravos. Las radiografías de la mano de Acuña resultaron negativas. Su condición es “día a día”.

Acuña estaba en el círculo de espera cuando terminó la parte alta del sexto episodio, pero fue reemplazado por Eli White en el jardín derecho al comenzar la parte baja. El abridor de los Nacionales, Jake Irvin, ya lo había golpeado en la protección del brazo izquierdo en el cuarto capítulo y luego impactó su mano derecha durante un sexto episodio de cinco carreras para Atlanta.

Ambas bancas recibieron advertencias después de que Elder golpeara al campocorto de los Nacionales, CJ Abrams, en la cadera.

*mcam