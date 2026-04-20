El objetivo de Pumas con Efraín Juárez, es recuperar su espíritu y raíces

En el hermoso corazón de los Pumas, sus instalaciones de La Cantera, el presidente Luis Raúl González se acomoda en la cancha de entrenamiento mientras mira al futuro. Entiende por encima de todo, que su principal objetivo es que el equipo recobre sus orígenes y desde sus raíces, resurga.

Para ello, encomendó el trabajo a Efraín Juárez como su entrenador, “porque queríamos a alguien de Cantera, que supiera de qué va esto”, y en la dirección deportiva a otro hombre surgido del pasto universitario, Antonio Sancho. En trabajo conjunto, más que el campeonato el objetivo está en que Pumas vuelva a ser lo de antes. Graduado en derecho por la UNAM, Luis Raúl González recuerda sus primeros ídolos en Pumas, con Cabinho, Hugo Sánchez y la forma en que se enamoró del club.

“A un equipo se le debe ver más por sus historias que por los títulos y Pumas tiene sobre todo, un compromiso social que queremos renovar”.

PUMAS, PRESIÓN POR SALIR CAMPEÓN

-Son 15 años sin título, ¿cuanta presión hay por eso?

Ante el orgullo de administrar esta institución, está la presión por esta sequía. La afición lo demanda y estamos trabajando para ello. Después de superar algunos temas, hemos creado un equipo competitivo.

-La gente parece que se ha enganchado de nuevo.

El principal objetivo que tenía era recuperar el espíritu y la garra de Pumas y para ello trazamos una ruta que llevó un proceso de adaptación. A un año de las decisiones que tomé, creo que la principal fue traer a un cuerpo técnico que conociera las entrañas. Hoy, la afición está contenta con el estilo de juego.

Afición de Pumas recibiendo al equipo en San Luis Captura de pantalla

-Habla de volver a los orígenes, ¿Pumas lo ha hecho con sus fuerzas inferiores?

Pumas era el único formador, pero la competencia hizo que todos saquen jugadores. Eso no impide que sigamos con nuestra idea y por eso desde la primera pretemporada con Efraín Juárez se llevó a 10 o 12 jugadores y lo que hacemos es que nuestros jugadores compitan en generaciones mayores, por ejemplo la Sub 17 juega en la Sub 20 y así sucesivamente.

TENER TÉCNICO MEDIÁTICO COMO EFRAÍN JUÁREZ

-¿Por qué trajo a un técnico como Efraín Juárez?

Quería un técnico mediático, aunque a veces hay que contenerlo y él se ha dado cuenta de este proceso. Tuvimos problemas por la indisciplina del equipo y eso se mejoró. Ustedes pueden ver un técnico intentos como llegó en el arranque y ahora uno más mesurado, todo es parte de las mesas de trabajo que hemos tenido. Ahora hay una gran unión entre el vestidor y la directiva y eso nos hace atravesar un momento de ilusión.

-Y financieramente, ¿cómo ha hecho para contratar a varios figuras y buenos jugadores sin entrar en crisis?

Asumimos tener finanzas sanas para mejorar la talla de jugadores que tenemos. Así llegó Keylor Navas, ovacionado en cada partido, Pedro Vitte, Junhino y Robert Morales entre otros. Hemos hecho un gran esfuerzo para no desfalcarnos y mantener un balance adecuado para competir.

Efraín Juárez con los brazos abiertos para celebrar. Mexsport

-¿La mejor contratación que ha hecho fue Keylor Navas?

Totalmente, porque vino en un momento de crisis cuando Athletic de Bilbao nos quita a Alex Padilla, eso aceleró los procesos. Él siempre mostró entusiasmo por venir por algo que hemos hecho, cualquier jugador que venga tiene que saber lo que significa Pumas, desde cómo funciona el club hasta de que color son las paredes, es la única forma en que logramos recuperar la garra.

-Se habló de complicaciones para renovarlo, ¿fue cierto?

Más allá del ruido mediático que había, todos dentro del club, incluso él, estábamos a favor de seguir. Nos llevó cuatro platicas desde luego, para reajustar los términos de la contratación y las posibilidades de uno y otro, pero no hubo mayor problema porque todos estamos en la misma frecuencia.

LUIS RAÚL GONZÁLEZ ACLARA EL CASO AARON RAMSEY

-¿Con Aaron Ramsey no fue así?, porque declaró en diciembre que su salida de Pumas fue unilateral

Lo único que habla son los papeles, eso es un dicho de mi profesión, lo que está en acta es lo que existe. Ahí tengo el convenio en donde las dos partes convenimos la salida por circunstancias que se presentaron e hicieron terminar el ciclo. Lamentablemente perdió a su mascota que era muy querida, se le apoyó, pero las circunstancias nos hicieron acabar el trato.

Aaron Ramsey jugando con Pumas. Mexsport

Luis Raúl González piensa en el campeonato, pero también en las formas. Sembrar más que en cosechar, “siempre decimos que más allá de ver al rival, es mejor concentrarnos en nuestras fuerzas. Lo importante es analizar las rutas que nos lleven a algún lugar que deseemos y eso es ver siempre a Pumas peleando con garra”.