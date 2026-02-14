Harry Kane llega a 500 goles: el rugido eterno del artillero que hizo historia con el Bayern Múnich

En la tarde gris de Bremen, cuando el reloj del estadio avanzaba con la calma del invierno alemán, el balón encontró a Harry Kane en el área. No fue un remate cualquiera, no fue un gol más en la agenda del líder de la Bundesliga. Fue el 500 de su carrera oficial, una cifra que pesa como un trofeo y que lo convirtió en el primer inglés en llegar a ese umbral en competencias oficiales. El triunfo 3-0 del Bayern Munich sobre el Werder Bremen se volvió la escena de una consagración que trasciende la tabla y las estadísticas.

El delantero firmó doblete en la fecha 22 de la Bundesliga y dejó claro que su carrera no es una suma de goles sino una narración de paciencia y precisión. Le tomó poco más de 15 años recorrer el camino desde su primer tanto con Leyton Orient ante el Sheffield Wednesday en 2011, cuando apenas tenía 17 años, hasta esta tarde donde el mundo del futbol volvió a mirarlo con respeto.

La historia de Kane es una escalera larga. Subió con el uniforme del Tottenham Hotspur hasta romper el récord de goles del club que pertenecía a Jimmy Greaves. Se convirtió en el máximo goleador de la selección inglesa al superar la marca de Wayne Rooney. Ganó la Bota de Oro del Mundial en Copa Mundial de la FIFA 2018 y coleccionó títulos de goleo en la Premier League, en Alemania y en Europa. No ha perseguido las cifras, las cifras lo han perseguido a él.

Ese gol 500 fue también una postal de su estilo. Un toque firme, mirada fría, el gesto de quien conoce la distancia exacta entre el deseo y la red. Kane no necesita acrobacias, necesita espacio. En su carrera los tantos se repartieron en 20 torneos distintos, con 213 en la liga inglesa, 88 en Alemania y un mosaico que incluye Champions, Eurocopas y clasificatorias. Una colección que confirma su instinto.

La anatomía de un goleador que venció al tiempo

El palmarés individual del inglés convive con la memoria colectiva del futbol. En la Premier League sólo lo supera Alan Shearer en el total histórico. En el Bayern sabe que la cima absoluta pertenece a Gerd Müller, el hombre de 566 goles bávaros. Kane no compite con fantasmas. Compite con su propia sombra.

Desde su llegada a Alemania en 2023 suma 126 goles en 91 partidos. En la temporada actual ya ronda cifras que lo ponen cerca de otro récord personal. Su obsesión no es el número redondo sino la repetición del gesto perfecto.

El triunfo ante Bremen fue la postal ideal. Dominio bávaro, tribunas silenciosas, un líder que no negocia su ritmo. Kane marcó dos veces y volvió a casa con un registro que lo coloca entre los gigantes de la isla que inventó el futbol. La prensa inglesa celebró con nostalgia y orgullo. Los aficionados del Bayern lo abrazaron como propio.

En su libreta personal hay 280 goles con Tottenham, 126 con Bayern, 78 con Inglaterra, nueve con Millwall, cinco con Leyton Orient y dos con Leicester. Cada cifra tiene un estadio, un rival, una emoción distinta. Ninguna es casual.

El delantero aún no termina su camino. Tiene 30 años y el calendario abierto. Puede acercarse a los totales de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en las grandes ligas europeas. Puede conquistar más títulos. Puede seguir alimentando su leyenda.

El futbol inglés ha tenido goleadores memorables. Kane es otra cosa. Es constancia convertida en arte. Un delantero que convirtió la paciencia en metrónomo y la precisión en idioma universal.

Kane va camino de terminar la temporada con 40 goles, superando el récord de 41 de Robert Lewandowski.

Porque 500 goles de Kane no son sólo un récord, son una vida entera apuntando a la portería.