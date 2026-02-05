Cristiano Ronaldo cumple 41 años: su legado en cifras

Cristiano Ronaldo (5 de febrero de 1985) cumple 41 años, rodeado de polémica y con miras a un récord histórico de mil goles, una marca que se ha aferrado a ella y que incrementará su legado en el futbol.

Actualmente, CR7 ya regresó a los entrenamientos con el Al-Nassr, club en el que se tambalea su futuro ante una posible ruptura con el cuadro saudí. El diario portugués A Bola reveló que el delantero se negó a jugar contra Al-Riyadh por su descontento con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, considerando que otros equipos han recibido mejores condiciones de financiación y fichajes.

La salida de Cristiano Ronaldo del Al-Nassr sería algo complicado, debido al salario que percibe. Recientemente renovó contrato por más de 230 millones de dólares anuales durante dos temporadas, unos 19 millones de dólares al mes, según ventiló Marca.

Fuera de la polémica, los números de Cristiano Ronaldo son dignos de destacarse.

- 1 Eurocopa.

- 5 Champions League.

- 3 Premier League.

- 2 Ligas de España.

- 2 Ligas de Italia.

- 5 Balones de Oro

- 3 Supercopas de Europa.

- 1 Fa Cup.

- 2 Copa del Rey.

- 1 Copa de Italia.

- 2 Supercopas de Italia.

- 2 Supercopas de España.

- 2 Copa de la Liga de Inglaterra.

- 1 Supercopa de Inglaterra.

- 1 Superpokalsieger.

- 3 veces The Best de la FIFA

- 4 veces Jugador del Año de la UEFA.

- 4 Botas de Oro en Europa.

- 1 Premio Puskás.

- 12 veces mejor futbolista del año.

- 22 veces máximo goleador.

El Real Madrid celebró el cumpleaños 41 de Cristiano Ronaldo Reuters

En la actual Liga árabe, Cristiano Ronaldo se encuentra como segundo mejor goleador, a un gol de los 18 que tiene Ivan Toney y los mismos 17 que tiene el mexicano Julián Quiñones. En la temporada 25-26 suma una asistencia.

Con el Al-Nasrr, el portugués acumula 91 goles.

EL REAL MADRID CELEBRA LOS 41 AÑOS DE CRISTIANO RONALDO

El Real Madrid no se olvida de Cristiano Ronaldo y celebró también el cumpleaños 41 del luso, al recordar a su ídolo en su etapa con el cuadro blanco. En un video se muestran los 451 goles que CR7 anotó con la playera blanca entre 2009 y 2018.

“¡Cristiano Ronaldo y sus 451 goles con el Real Madrid (2009-2018) están aquí! El delantero portugués se convirtió en el máximo goleador histórico del Real Madrid durante su legendaria etapa en el Bernabéu. Ronaldo también ganó numerosos títulos durante su estancia en la capital española, entre ellos cuatro Champions League y dos Ligas”, recordó.