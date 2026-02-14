Inscripciones Medio Maratón CDMX 2026: Caos y fallas en el sistema agotan la paciencia de los corredores

La cuenta regresiva arrancó con ruido digital. Las inscripciones del Maratón y Medio Maratón de la Ciudad de México desataron una avalancha que dejó fuera de línea la página oficial y frenó el registro en sucursales de Deportes Martí durante las primeras horas del sábado. En redes, corredores frustrados narraron filas de horas, pantallas congeladas y mensajes de error. La escena refleja el auge del running en México y el deseo creciente de vivir la ciudad a paso largo.

El Medio Maratón CDMX 2026 se correrá el 12 de julio con un tope de 30,000 participantes. La ruta clásica une el Hemiciclo a Juárez con el Ángel de la Independencia y atraviesa avenidas icónicas de la Ciudad de México. La inscripción ronda los 720 pesos para nacionales, con cupos limitados y un incentivo para quienes se registren antes del 12 de mayo, número personalizado para presumir en Reforma. La premiación ofrece hasta 50 mil pesos para el primer lugar absoluto, cifra que convoca a élites y motiva a amateurs que buscan su mejor marca.

El colapso del sistema

Desde las primeras horas del sábado, las redes sociales se inundaron de capturas de pantalla con errores de carga. El sitio web oficial, principal vía para obtener uno de los 30,000 folios disponibles, colapsó ante el tráfico masivo. La situación no fue mejor en el plano físico: en puntos estratégicos como Martí Mixcoac, las filas se extendieron alrededor de las plazas.

"Qué basura de organización. Ni la página ni Martí funcionan. Es una falta de profesionalidad y de respeto", señalaban usuarios en X (antes Twitter), reflejando el sentir de una comunidad que invierte no solo dinero, sino meses de preparación física. La queja es unánime: para un evento de talla internacional, el proceso de registro parece anclado en el pasado.

Crecimiento del running

El fenómeno no es casual. En la última década el running se convirtió en un hábito urbano en México. Parques llenos al amanecer, grupos de entrenamiento en barrios nuevos, clubes que mezclan deporte y café. El maratón pasó de reto personal a experiencia social. Se corre por salud, por medallas, por selfies, por pertenencia. También por turismo. Cada carrera grande activa hoteles, restaurantes y museos. Corredores de Monterrey, Guadalajara y Puebla reservan fin de semana completo. Visitantes extranjeros combinan kilómetros con tacos y galerías.

Para la Ciudad de México el desafío es doble. Mantener la fiesta deportiva y mejorar la experiencia de registro. La pasión ya está. La marea de tenis en las banquetas lo confirma cada madrugada. Cuando el sistema vuelva, los cupos volarán. La meta espera bajo el Ángel. Y miles quieren estar ahí.

Requisitos y detalles del Medio Maratón CDMX 2026

A pesar de los obstáculos, el interés no decae. El próximo domingo 12 de julio de 2026, la Ciudad de México vibrará con la marea de corredores. Aquí los puntos clave que debes conocer para cuando el sistema se estabilice:

Fecha y Hora: Domingo 12 de julio de 2026.

Ruta: Salida en el Hemiciclo a Juárez y meta en el Ángel de la Independencia, recorriendo el corazón de Paseo de la Reforma.

Costo: 720 MXN para nacionales y 100 dólares para extranjeros.