Lionel Messi terminó de armar la Copa del Mundo de Lego; día de lanzamiento en México

Después de unir 2,842 piezas, Lionel Messi compartió en redes sociales el trofeo de la Copa del Mundo LEGO completamente armada, misma que intentará conquistar por segunda ocasión en su carrera como profesional durante el próximo Mundial 2026 y reafirmar su nombre como uno de los más grandes en la historia del deporte.

A meses de haberse lanzado oficialmente, y sienod uno de los productos oficiales para el Mundial 2026, el Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA (que aún no se encuentra a la venta en México), Lionel Messi publicó una fotografía en redes sociales donde comparte el momento en que desprende y muestra una pieza especial, misma que cuenta con el fondo del logo oficial del torneo.

Apenas a las pocas horas de haber publicado la postal, la publicación de Lionel Messi cuenta con más de 3 millones de likes, iniciando una historia que podría terminar sumamente lejos de conseguir los más de 74 millones de me gusta con los que cuenta el post en donde levanta la Copa del Mundo en el Estadio Lusail de Qatar, luego de imponerse a Francia en penales.

Así fue la publicación Lionel Messi, actual delantero de Inter Miami y la Selección de Argentina.

Todos los detalles del Trofeo de la Copa del Mundo Lego, en México

Desde semanas atrás, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya puede apartarse en diversas tiendas físicas y en línea, sin embargo, será hasta el domingo 1 de marzo cuando cada uno de estos artículos comience a distribuirse hacia los aficionados, quienes posiblemente –en cuanto salgan al público general- agoten las unidades en pocos días.

El costo de la Copa del Mundo de Lego es de $4,799 pesos mexicanos y, de momento, en pocas tiendas se puede adquirir a meses sin intereses, sin embargo, esto no detiene a los miles de aficionados que esperan pacientemente le momento de tenerla en sus manos.

La Copa del Mundo 2026 arrancará el jueves 11 de junio, misma en donde Lionel Messi y Argentina son favoritas para ganar su Grupo, que comparten con Argelia, Austria y Jordania, y buscar la cuarta conquista mundial que los pondría en el segundo peldaño de los máximos ganadores en la historia.

BFG