 ¡Al cliente lo que pida! La humillación que espera a Chivas si Henry Martín y América le hacen gol 

La rivalidad entre el América y el Guadalajara tendrá un nuevo episodio este 14 de febrero, en el Estadio Akron. Un Clásico Nacional en el que americanistas no llegan favoritos, sin embargo, podrían arruinarle el liderato y el invicto a las Chivas si Henry Martín les marca gol.

En esta guerra de orgullos amarillo y rojiblanco, Henry Martín está cerca de convertir al Guadalajara en uno de sus clientes favoritos. El delantero mexicano registra seis anotaciones contra el Guadalajara en Liga MX (uno en Liguilla).

De igual manera contabiliza uno en la extinta Copa MX y un par en la Concacaf Champions Cup del 2024.

Aunque en juegos de Liga MX, el principal cliente de Henry Martín es el Mazatlán, con nueve goles.

Le siguen el León y el Atlético de San Luis. La Bomba Henry Martín le ha propinado a cada uno ocho anotaciones, mientras que al Puebla le ha marcado siete.

Las Chivas no están solas en ese rango de seis goles a merced de Henry Martín; Pachuca, Querétaro y Santos acompañan al Rebaño Sagrado en la lista negra.

Liga MX. Todos los goles de Henry Martín a Chivas

La última vez que Henry Martín golpeo al orgullo tapatío fue en la Jornada 12 del Clausura 2023, justo el torneo en el que conquistó el campeonato de goleo individual (14). El goleador mexicano lo hizo de cabeza, al minuto 52, de visita al Akron.

Aquel duelo lo ganó el América, por 2-4. Los otros goles del triunfo corrieron por cuenta de Jonathan Cabecita Rodríguez (doblete) y Leo Suárez, mientras que el Guadalajara marcó por conducto de Sergio Flores y del autogol del entonces jugador de las Águilas, Emilio Lara.

De igual manera, la memoria colectiva de los fanáticos del América no olvida el doblete contra el acérrimo Guadalajara, en el 2021.

-Torneo Apertura 2019 (Jornada 12, local). Remate con el pie derecho dentro del área, al minuto 88.

-Torneo Guardianes 2020 (vuelta-cuartos de final, local). Remate con pie derecho dentro del área, al minuto 74.

-Torneo Guardianes 2021 (Jornada 11, visitante) Remate de cabeza dentro del área, al minuto 44.

-Torneo Guardianes 2021 (Jornada 11, visitante) Remate de cabeza dentro del área, al minuto 74.

-Torneo Apertura 2022 (Jornada 15, local) Penalti cobrado con el pie derecho, al minuto 03.

-Torneo Clausura 2023 (Jornada 12, visitante) Remate de cabeza dentro del área, al minuto 52.