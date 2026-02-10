El Bayern Múnich quiere renovar a Harry Kane hasta 2029

En los despachos del Bayern de Múnich están "convencidos" de que el capitán de Inglaterra, Harry Kane, firmará un nuevo contrato con ellos, a pesar de los rumores sobre un posible traspaso a la Premier League o a la Saudi Pro League.

El delantero dejó el Tottenham en 2023 para cambiar de aires en el gigante bávaro y ha tenido un gran éxito en Alemania que se ilustra con 123 goles en menos de tres temporadas. Sin embargo, su contrato expira en 2027 y, según la prensa que le da seguimiento a la Bundesliga, contiene una cláusula que podría permitir a Kane marcharse este verano a cambio de unos 78 millones de dólares.

La principal razón de la confianza del multicampeón alemán radica en el rendimiento deportivo del atacante y su rápida adaptación a la vida en Baviera. Kane ha sido un fenómeno en la Bundesliga, liderando este curso la tabla de goleadores de Europa y luchando palmo a palmo por la Bota de Oro gracias a sus 34 goles en 30 partidos.

El goleador inglés es una figura central del Bayern Múnich. Reuters

El propio jugador ha declarado en múltiples ocasiones que su traspaso al gigante alemán ha sido "una de las mejores decisiones" de su vida y que es "realmente feliz en Múnich". Este estado de ánimo positivo es la mejor señal para los directivos bávaros.

A pesar de que en el club aseguran que Kane extenderá su estancia hasta 2029, las negociaciones aún están en una etapa inicial. El director deportivo del Bayern, Max Eberl, confirmó que están en "conversaciones intensas" con el capitán inglés, pero hace falta una reunión para discutir los términos de una extensión.

El hermetismo del proceso, sumado a la existencia de la referida cláusula de salida, ha intensificado los rumores en la prensa del Viejo Continente. No obstante, Kane ha sido enfático al señalar que "no hay prisa" y que no piensa en la próxima temporada. De hecho, su deseo de regresar a la Premier League ha "disminuido un poco" desde que se mudó a Alemania.

La dirigencia del Bayern sabe que asegurar al delantero, que cumplirá 34 años poco después de la finalización de su contrato actual, es fundamental para la estabilidad de su proyecto a largo plazo, por lo que esperan convertir pronto la "convicción" en un acuerdo firmado.