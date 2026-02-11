Wayne Rooney explota contra Frank Ilett por su reto viral que involucra al Manchester United

El entorno del Manchester United nunca está tranquilo, y menos cuando sus leyendas deciden alzar la voz. En esta ocasión, el foco de la polémica no estuvo en el césped, sino en las gradas y las redes sociales. Wayne Rooney, histórico goleador de los Diablos Rojos, lanzó una dura crítica contra Frank Ilett, el conocido aficionado y presentador de The United Strand, acusándolo de desviar la atención de lo verdaderamente importante: el futbol.

La historia que capturó la atención de los medios internacionales gira en torno a una promesa viral: Ilett juró no cortarse el cabello hasta que el equipo dirigido por Michael Carrick lograra encadenar cinco victorias consecutivas. Sin embargo, para Rooney, este espectáculo se convirtió en un circo innecesario que resta seriedad al momento deportivo del club.

LA FURIA DE ROONEY ANTE EL RETO VIRAL

La paciencia del "Niño Malcriado" se agotó justo antes del duelo contra los "Hammers". Durante su participación en el podcast No Tippy Tappy Football, Wayne Rooney se mostró visiblemente molesto con la narrativa que rodea a Frank Ilett. Para el ex delantero, el protagonismo excesivo de un hincha sobre el rendimiento del plantel resulta inaceptable.

"Lo pondría en la otra punta del país. Me está volviendo loco", sentenció Rooney con la franqueza que lo caracteriza. Su argumento principal radica en que el foco mediático debería estar en el esfuerzo de Michael Carrick y sus jugadores por recuperar la mística ganadora, y no en la estética de un seguidor.

Wayne Rooney como entrenador. REUTERS

Incluso, Rooney fue más allá y cuestionó las verdaderas intenciones del reto, sugiriendo que, en el fondo, al creador de contenido le convenía que la racha no se cumpliera para mantener su relevancia en internet. "Apuesto a que estará destrozado si el Manchester United gana, porque será irrelevante", disparó la leyenda, dejando claro que, para él, el club está por encima de cualquier trend de redes sociales.

EL WEST HAM ARRUINA LA RACHA Y EL CORTE

Para desgracia de los supersticiosos (y para alivio o lamento de Ilett), el destino le dio la razón al escepticismo de Rooney, al menos en lo deportivo. El West Ham se encargó de frenar la euforia en el London Stadium el martes por la noche. El Manchester United, que llegaba con cuatro victorias al hilo y la ilusión a tope, apenas pudo rescatar un empate 1-1 gracias a un gol agónico del suplente Benjamin Sesko en el tiempo añadido.

Este resultado significó que el reto del corte de pelo continúa vigente. Michail Antonio, ex estrella del West Ham y comentarista de TNT, no perdió la oportunidad para burlarse de la situación: "¡No te lo vas a cortar ahora!", comentó entre risas, aunque reconoció que el United es, hoy por hoy, el equipo más en forma y que el empate fue un logro defensivo de los locales.

Frank Ilett con semblante serio Captura de pantalla

Por su parte, Frank Ilett reaccionó al empate con sentimientos encontrados. Aunque mostró decepción por no alcanzar la quinta victoria, destacó el lado positivo de su campaña: la recaudación de fondos para obras benéficas sigue activa. "Cuanto más tiempo, mejor para la caridad", comentó en su transmisión en vivo, asegurando que no busca que todo se trate de él, a pesar de las críticas de figuras como Rooney.

Finalmente, Michael Carrick prefirió mantenerse al margen de la polémica del cabello y se centró en el análisis táctico. Admitió ante las cámaras de MUTV que al equipo le faltó "agudeza y chispa" para descifrar el cerrojo defensivo del rival. Con el punto en la bolsa y la racha de victorias cortada, el United sigue en la pelea por los puestos de Champions League, mientras la melena de Ilett seguirá creciendo, para disgusto de Wayne Rooney.