Lewis Hamilton pasó de tener mayor tranquilidad en Mercedes, contar con facilidades para ser escuchado y liderar la toma de decisiones sobre la configuración de los monoplazas, a protagonizar disputas directas con Charles Leclerc, tanto dentro como fuera de la pista. Ahora, los pilotos de Ferrari vuelven a mostrar diferencias, esta vez por el rumbo que debe tomar el desarrollo del SF-27.

Si algo ha caracterizado al equipo italiano durante 2026 son las constantes tensiones entre el británico y el monegasco. Como suele decirse, cuando dos pilotos buscan asumir el liderazgo dentro de un mismo equipo, los conflictos suelen aparecer. Una situación que Max Verstappen mencionó recientemente en el marco del Gran Premio de Brasil.

Ya lo he dicho antes y mucha gente no suele estar de acuerdo conmigo, pero si fuera director de un equipo, nunca tendría dos pilotos número uno, porque entonces suceden este tipo de cosas”, aseguró al referirse al contacto entre Hamilton y Leclerc durante el GP de México.

Ahora, la polémica se centra en el siguiente proyecto del Cavallino Rampante: el SF-27. Los estilos de conducción de Charles Leclerc y Lewis Hamilton son diferentes, por lo que Ferrari debe encontrar una dirección de desarrollo que permita aprovechar las fortalezas de ambos. Sin embargo, las preferencias de los dos pilotos apuntan en sentidos opuestos.

Mientras Lewis Hamilton busca un monoplaza más estable, con un comportamiento equilibrado y predecible durante las tandas largas, también pretende corregir uno de los puntos débiles de Ferrari en la presente temporada: la gestión de los neumáticos.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton tuvieron un contacto que les costó posiciones en carrera. REUTERS

Por su parte, Charles Leclerc apuesta por un SF-27 más incisivo, con un eje trasero ligeramente más suelto, una configuración que le permitiría explotar al máximo sus capacidades en calificación, donde ha demostrado ser uno de los pilotos más rápidos a una vuelta. En otras palabras, el monegasco prefiere sacrificar parte de la estabilidad que busca Hamilton para contar con un monoplaza que le ofrezca una respuesta más directa y le permita atacar mejor las curvas, así lo reportó Sky Sports Italia.

¿Predominará el palmarés del británico o la longevidad de Leclerc en Ferrari?

Lewis Hamilton pasó de ser el líder indiscutible de Mercedes a compartir protagonismo con el predestinado, como se le conoce internamente a Charles Leclerc en Ferrari. Pese al talento del británico, el monegasco se ha convertido en la principal apuesta, desde el 2019, del Cavallino Rampante para volver a la cima de la máxima categoría, pues durante los últimos años la escudería ha escuchado y atendido sus peticiones sobre las características que necesita del monoplaza.

Sin embargo, el escenario es diferente ahora que Ferrari cuenta con dos pilotos con madera de sobra para ser campeones del mundo. Por ello, las diferencias técnicas de cara a 2027 podrían incrementar la tensión dentro del equipo, especialmente después del contacto que ambos protagonizaron durante el Gran Premio de Las Vegas.