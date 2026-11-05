Hamilton señala que Ferrari aún no resuelve la controversia de México y espera solución 

La tormenta desatada en Ferrari tras el Gran Premio de México aún no se disipa y Lewis Hamilton, quien ganó la pole position para esa carrera, continuó con su presión en Sao Paulo, donde este fin de semana se disputa una fecha más del calendario, para que el equipo tome una decisión sobre como afrontar las próximas carreras y evitar problemas como el de la semana pasada.

Fred Vasseur, jefe de la escudería italiana, acusó a sus pilotos, Hamilton y Charles Leclerc, de mostrar una "falta de respeto" hacia la escudería tras un incidente en la primera vuelta en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El origen del conflicto ocurrió en los primeros metros de la carrera en la Ciudad de México. Cuando Hamilton y Charles Leclerc marchaban en la primera y segunda posición, el piloto monegasco intentó un rebase agresivo sobre el británico en la curva 4. La maniobra terminó en un contacto que arruinó la oportunidad del equipo italiano de asegurar la victoria y un posible 1-2.

La reacción de Vasseur ante la cadena francesa Canal+ no se hizo esperar, expresando su frustración con dureza: "Me cuesta digerirlo porque, francamente, creo que es una falta de respeto; una falta de respeto por la marca, por todas las personas que trabajan aquí y por los esfuerzos que estamos haciendo. Tirar a la basura una victoria de esa manera es duro".

Ante las especulaciones en el paddock de Interlagos, el siete veces campeón del mundo aclaró su postura y dijo que, si bien aún no han tenido la plática a fondo que solicitó desde el fin de semana pasado, debido en parte a que Leclerc viajó a Europa por el nacimiento de su hija—, comprende plenamente la magnitud de sus acciones.

"No hemos tenido tiempo de hablar a profundidad. Hemos hablado y entiendo perfectamente mi responsabilidad con el equipo", señaló el piloto británico. "Hay muchísima gente trabajando muy duro en la fábrica; por eso siempre los estoy elogiando y trato de mostrar mi agradecimiento. Siento que he sido una parte importante del lugar donde estamos hoy como equipo, lo cual es positivo".