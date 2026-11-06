Frederic Vasseur lanza ultimátum a Hamilton y Leclerc; Nico Rosberg exhibe los problemas de Ferrari

La tensión en Ferrari alcanzó un clímax durante el Gran Premio de México, pues Charles Leclerc realizó una maniobra poco ética en contra de su coequipero. Por su parte, Lewis Hamilton le lanzó un dardo por la radio y cuestionó la infracción que dictaminaron los comisarios de carrera. Ante el bochornoso escenario, Frederic Vasseur aseguró que sentenció a sus pilotos, mencionando que el equipo estaba antes que sus intereses individuales.

Durante la conferencia de prensa de los jefes de equipo del Gran Premio de Brasil, el director de Ferrari fue cuestionado acerca de las medidas ejecutadas tras la última polémica que protagonizaron sus pilotos en México. El francés aseguró que, pese a su naturaleza competitiva, tienen que analizar mejor sus acciones en el asfalto.

Son dos competidores con espíritu de lucha, por supuesto, pero necesitan tener respeto por el otro… Trabajan para el equipo y el equipo tiene que estar primero”, expresó.

El jefe del equipo Ferrari criticó la actitud de Charles Leclerc y Lewis Hamilton REUTERS

Esta es la segunda vez en la temporada que el Cavallino Rampante pierde la oportunidad de sumar buenos puntos debido a la fiereza de sus pilotos, pues en Monza largaron desde la tercera y cuarta posición, respectivamente, pero en los primeros giros del Gran Premio Charles Leclerc envió a la grava a su compañero tras no darle espacio en la curva, lo que terminó con el inglés en el undécimo lugar.

De igual manera, en el trazado mexicano tuvieron ritmo, solidez y no sufrieron la misma degradación que en carreras anteriores, por lo que tenían la oportunidad perfecta de terminar el Gran Premio con un 1-2. Sin embargo, un enfrentamiento errático entre ambos en la curva cuatro le permitió a Max Verstappen ganar una posición y, finalmente, Leclerc concluyó cuarto.

En esta situación fallamos colectivamente porque estábamos primero y segundo y no ganamos la carrera al final. Está claro que fallamos y tenemos que reaccionar… No les estoy pidiendo que sean mejores amigos. Incluso creo que sería algo probablemente negativo. Solamente les pido que se comporten y trabajen como profesionales”.

Nico Rosberg señala inoperancia efectiva de los Tifosi

Durante su intervención en el podcast Beyond The Grid, el campeón alemán de 2016 comparó su batalla con Lewis Hamilton en aquel entonces con la forma en la que los de Maranello gestionan su contienda con Charles Leclerc, y exhibió que no hay orden en la escudería.

“Es algo que Ferrari no está haciendo bien en este momento en la Fórmula 1, porque las instrucciones no son suficientemente claras y entonces surgen estas discusiones entre los pilotos… Si el equipo corre el riesgo de perder la victoria en la carrera, entonces llega el momento en el que necesitas pilotar como equipo y dejar de hacerlo como rivales por el campeonato”.

De la misma manera, contrastó la toma de decisiones de Frederic Vasseur con la gestión de Toto Wolff durante sus días como piloto de las Flechas Plateadas, pues fue una auténtica guerra en el box la que protagonizó con Lewis Hamilton durante 2016, lo que dejó contactos en carreras como España y Austria. La enemistad entre ambos conllevó a que el director alemán incluyera cláusulas en sus contratos que especificaban que, en caso de colisiones entre los dos, ellos pagarían los daños del monoplaza.

“Nunca puedes entrar en suficientes detalles sobre las batallas rueda a rueda para dejar completamente claro quién tiene la culpa y en qué momento. No profundizamos lo suficiente… Pero Toto era muy bueno consiguiendo que cada uno de nosotros asumiera al menos una pequeña parte de la responsabilidad, y eso nos acercó”.

De esta manera, mientras Ferrari busca evitar que sus pilotos vuelvan a perjudicarse en la pista, las palabras de Rosberg dejan en evidencia la importancia de establecer límites claros para priorizar los intereses de la escudería por encima de las rivalidades individuales.