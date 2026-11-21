El Cavallino Rampante se quedó sin zancadas largas en Las Vegas, pues volvió a sufrir ante uno de sus errores recurrentes en la temporada: las rectas. Su motor volvió a quedar expuesto por la falta de entrega de energía, lo que dio pie a la molestia de Charles Leclerc y a la angustia de Hamilton tras quedar eliminados en la Q2 de la calificación.

La decepción por la falta de ritmo, aunada a los problemas técnicos, fue evidente en ambos pilotos, aunque sus reacciones tuvieron matices diferentes. Leclerc no ocultó su enojo después de quedarse fuera de la última ronda, mientras Hamilton explicó algunos de los problemas que arrastró durante la sesión.

Estoy muy enfadado. Prefiero no hablar demasiado. No hay nada que hacer mañana”, expresó Charles Leclerc en la zona de entrevistas del GP de Las Vegas, luego de concluir en la undécima posición.

Pese a contar con la segunda evolución de la especificación ADUO 2, Ferrari sigue mostrando un déficit de velocidad punta que no ha logrado resolver, pese a que el campeonato se encuentra en su antepenúltima fecha.

Es uno de esos días en los que llueve sobre mojado. Sabíamos que íbamos a sufrir en las rectas”, reconoció Lewis Hamilton para los medios de comunicación presentes en el paddock.

Hamilton exhibe las dificultades de Ferrari

Más allá de su problemática para enfrentar las rectas del trazado estadunidense de forma óptima o del problema crónico para encontrar la ventana óptima de rendimiento de los neumáticos blandos, el británico profundizó en que lo que mermó el ritmo del SF-26 fueron daños puntuales en el fondo plano del monoplaza.

En la primera o segunda vuelta, golpeamos algo en el suelo, algún resto o algo. Dañamos el suelo, perdimos bastante carga aerodinámica con ello, unas décimas”, expresó.

Lewis Hamilton explicó las dificultades técnicas que condicionaron el rendimiento de Ferrari en Las Vegas. reuters

Asimismo, puntualizó otro de los flancos débiles del desarrollo de su monoplaza: la parte eléctrica. Desde la actualización ADUO 2, que llevaron para el Gran Premio de Monza, trataron de compensar su falta de potencia en el motor de combustión interna con el despliegue energético; sin embargo, no les ha funcionado.

Tuvimos falta de entrega de energía al final, que nos ha costado seis décimas. Sin eso, había pasado a Q3 por los pelos”.

El panorama para Ferrari luce complicado de cara a la carrera, pues además de partir fuera del top 10, deberá encontrar soluciones a sus problemas de rendimiento si pretende rescatar puntos en Las Vegas y evitar que su cierre de temporada se convierta en otro capítulo de frustración.