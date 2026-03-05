¿Habrá polémica? El historial del 'Gato' Ortiz en el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas

La tensión en Guadalajara subió de tono tras confirmarse que Marco Antonio Ortiz Nava, mejor conocido como el ‘Gato’, será el árbitro central del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas de la Jornada 10 del Clausura 2026. El duelo, que tendrá lugar en el Estadio Jalisco este sábado 7 de marzo, no solo pondrá en juego el orgullo de la ciudad y la clasificación directa, sino que atraerá todas las miradas hacia un silbante cuyas decisiones marcaron el destino de estos enfrentamientos en el pasado.

Marco Antonio 'Gato' Ortiz señalando una falta. Mexsport

Para esta edición, el cuerpo arbitral contará con el apoyo de Erick Yair Miranda y Katia Itzel García en el VAR, una medida necesaria ante los antecedentes de polémica arbitral que arrastra Ortiz cada que se cruza en el camino de rojinegros y rojiblancos.

EL HISTORIAL DEL 'GATO' ORTIZ: DOMINIO ROJIBLANCO Y DECISIONES DISCUTIDAS

El balance histórico de Marco Antonio Ortiz en el Clásico Tapatío arroja datos que no dejan indiferente a nadie. En los cuatro enfrentamientos previos bajo su mando, el Guadalajara obtuvo 2 victorias, mientras que el Atlas apenas logró 1 triunfo, cerrando la cuenta con 1 empate. La disciplina resultó un factor crítico, pues en estos compromisos el colegiado mostró un total de 17 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas, reflejando la alta intensidad que suele manejar.

Jugadores de Chivas y Atlas rodeando al 'Gato' Ortiz. Mexsport

El episodio más recordado ocurrió en los Cuartos de Final del Clausura 2023. En aquel duelo de ida, el arbitraje de Ortiz Nava desató una tormenta mediática; aunque el marcador terminó 1-0 a favor de los Zorros, la afición rojinegra reclamó airadamente que el silbante señaló un penal a favor de Chivas y, al mismo tiempo, ignoró dos posibles faltas dentro del área que pudieron favorecer al Atlas. Desde entonces, cada designación del "Gato" para este partido se vive con una lupa gigante sobre sus hombros.

Apertura 2022: Chivas 1-1 Atlas / Estadio Akron

Chivas 1-1 Atlas / Estadio Akron Clausura 2023 (Cuartos de Final – Ida): Atlas 1-0 Chivas / Estadio Jalisco

Atlas 1-0 Chivas / Estadio Jalisco Clausura 2024: Atlas 0-1 Chivas / Estadio Jalisco

Atlas 0-1 Chivas / Estadio Jalisco Apertura 2025: Chivas 4-1 Atlas / Estadio Akron

ASÍ LLEGAN ATLAS Y CHIVAS AL CLÁSICO TAPATÍO

En lo estrictamente deportivo, el Clausura 2026 presenta a dos equipos en un nivel envidiable. El Guadalajara, ahora bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, ocupa la tercera posición general con 18 unidades. El equipo llega con piernas frescas tras no tener actividad a mitad de semana, buscando que Armando ‘Hormiga’ González mantenga su racha goleadora para asegurar la localía administrativa en la Liguilla.

Sergio Hernández disputando el balón con Richard Ledezma Mexsport

Por su parte, el Atlas llega con el ánimo a tope tras vencer 2-1 a Tijuana en la jornada doble. Los pupilos de Diego Cocca se ubican en el sexto puesto con 16 puntos, apenas dos por debajo de su acérrimo rival. La gran esperanza rojinegra descansa en los botines de Alfonso ‘Ponchito’ González, quien firmó un doblete recientemente y suma cinco tantos en la campaña. El escenario está listo para un choque de poder a poder en el futbol mexicano, donde el único deseo de la afición es que el arbitraje de Marco Antonio Ortiz no opaque el espectáculo en la cancha del Estadio Jalisco.