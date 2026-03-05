"Ignorantes e idiotas", así califica el técnico de Brasil a los que demeritan el futbol de mujeres

Sin rodeos, Arthur Elias, entrenador de la Selección de Brasil, defendió la repercusión social del futbol femenil y tachó a quienes lo demeritan. "Es muy grande. Una ignorancia, una falta de empatía, de sensibilidad con el lado humano. Si alguien piensa eso del futbol, es porque piensa muchas otras cosas malas sobre las mujeres. Lamento y también no me sorprendo, porque eso era en nuestro país, aquí en México, y era en el mundo entero", recriminó el estratega sudamericano.

En su gira amistosa por México, el técnico de Brasil Femenino también aprovechó para levantar la voz a favor de los derechos de las mujeres. "El juego de las mujeres en el futbol, que es tan apasionante, con un impacto tan grande en el mundo, esa lucha está, es una lucha por un mundo más igual, más justo, sin violencia contra las mujeres", añadió.

Incluso, el técnico Arthur Elias consideró que la Copa del Mundo Femenil del 2027 será fundamental en la lucha para erradicar la violencia de género desde Brasil como anfitrión. "La Copa de nuestro país necesita tener esa pauta. No ayuda solo a nosotros, porque en nuestro país la violencia contra las mujeres es muy grande y viene creciendo y eso nos asusta".

Marta Vieira de la selección femenil de Brasil fue considerada la mejor jugadora del mundo. (Reuters)

Arthur Elias defiende su causa desde la trinchera del futbol y con la visita en nuestro país para el duelo amistoso contra la Selección Mexicana femenil, este sábado en el estadio Ciudad de los Deportes.

"El futbol femenino es algo que pone a ellas en el lugar de un mayor protagonismo. Habrá personas ignorantes, idiotas que se doblarán por eso. "Además de un crecimiento profesional, hoy soy un entrenador bastante competente, me trajo un crecimiento personal muy grande, por entender ese escenario de las mujeres.

Necesitamos trabajar para la solución, para el desarrollo del juego y de la sociedad".