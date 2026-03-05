Patrice Evra, leyenda de Francia: "Adoro a Ancelotti, pero Brasil ya no está lleno de galácticos"

A Patrice Evra se le suele asociar como campeón del mundo con la selección absoluta de Francia, pero no. Los galos han dominado el panorama del futbol de la última década, y Evra colaboró decididamente a construir ese legado. Disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, pero su mayor logro con la selección francesa fue llegar a la final de la Eurocopa 2016, en la que Portugal se alzó con el título.

Su cenit fue con el Manchester United, entidad en la que ganó múltiples títulos de la Premier League así como la Champions League de la temporada 2007-08. Como observador del futbol, los temas a tratar son inagotables. De ahí que se refiera al Mundial 2026 con la naturalidad de quien pasea por sus rumbos de toda la vida.

Por ello, cuando se le pregunta hasta dónde puede llegar Brasil, en su calidad de eterno favorito, en la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, Evra fue enfático: "No creo que Brasil sea favorito, no. Pero Brasil inspira un gran futbol; todos quieren verlos ganar. En cuanto ves la camiseta amarilla y verde, te alegras. Les deseo lo mejor, pero por lo que han demostrado últimamente, será difícil que ganen el Mundial".

Interrogado por sus razones para considerar esa situación, el exdefensor señala motivos de actualidad en comparación con tiempos no tan recientes, pero memorables del equipo sudamericano.

Adoro a Carlo Ancelotti como persona y como entrenador, pero Brasil ya no está lleno de galácticos como antes. Espero que Neymar esté en forma para jugar, ​​porque es un símbolo para Brasil. Es el único galáctico que queda en el equipo. Ancelotti tendrá que tomar una decisión crucial", señaló Evra para Stake.

En efecto, el veterano entrenador, multiganador con el Real Madrid y el Milan, posee un estilo que suele quitarle presión a los referentes y un manejo de grupo que ya quisieran algunos jefes de Estado. Esas maneras de Ancelotti no pasan desapercibidas para Evra.

Carlo Ancelotti, con Ronaldo, durante el Carnaval de Río de Janeiro, el pasado 15 de febrero. Reuters

Como es un técnico italiano, veremos si Brasil puede tener una estructura sólida. Tienen jugadores que cambian el juego como Vinícius Jr. y Rodrygo, antes de su lesión. Brasil confía en Ancelotti porque es un ganador. Creo que sacará algo de este equipo. Veremos una buena versión de Brasil con él".

Siguiendo con el asunto brasileño, se le pregunta al también exjugador de la Serie A si alguna vez estuvo cerca de negociar un traspaso al Brasileirao: "Sí, recibí algunas peticiones cuando jugaba en la Juventus. Creo que el Corinthians estuvo en contacto conmigo, pero decidí volver a Francia y jugar con el Marsella".