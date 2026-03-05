Roberto Medina y su misión de consolidar a Pumas en la Liga MX Femenil
Con mentalidad ganadora y estrategia de campeón, Roberto Medina busca revolucionar a Pumas Femenil esta temporada
Roberto Medina, exjugador de los Pumas y actual director técnico del equipo femenil universitario, compartió su visión para la presente temporada, destacando la importancia de transmitir a sus jugadoras la esencia del club y cómo defender los colores auriazules.
Independientemente de la experiencia de nuestras jugadoras, deben tener siempre garra y deseos de competir desde el primer minuto hasta el silbatazo final. Queremos un equipo agresivo, propositivo, que busque tener la pelota y se identifique con nuestra afición, especialmente con la comunidad universitaria”, declaró Medina en entrevista con Excélsior.
Experiencia de campeón al servicio de Pumas Femenil
A pesar de haber conquistado dos veces la Liga MX Femenil con Tigres, Medina asegura que su objetivo principal es consolidar el proyecto de Pumas Femenil y posicionarlo como contendiente por los primeros lugares.
Mi meta es transmitir toda la experiencia que acumulé como jugador y entrenador, ayudando a las futbolistas a crecer individualmente, para que ese desarrollo se refleje en el rendimiento colectivo del equipo”, explicó.
Mentalidad ganadora y trabajo en equipo
El estratega enfatizó que para alcanzar los objetivos del equipo, es clave que las jugadoras confíen en él y adopten una mentalidad enfocada en el éxito colectivo.
“Lo primero es convencer a cada futbolista de que tiene capacidad de competir al más alto nivel. Desde ahí, trabajamos física, táctica y técnicamente para generar un equipo que sepa a qué juega y pueda enfrentarse a cualquiera”, señaló Medina.
Reencuentro con Antonio Sancho fortalece el proyecto
Medina también destacó la importancia de colaborar nuevamente con Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de Pumas y exdirectivo suyo en Tigres.
Compartimos los mismos principios e ideas, lo que facilita la comunicación y la visión de hacia dónde queremos ir. La autoexigencia y la exigencia externa son clave para que el proyecto siga creciendo”, afirmó.
Fútbol femenil mexicano: avances y retos
Sobre el crecimiento de la Liga MX Femenil, Medina reconoció el apoyo recibido, pero subrayó que aún se necesita fortalecer la calidad dentro de la cancha y generar un mayor impacto económico para reinvertir en el desarrollo del fútbol femenino.