Roberto Medina y su misión de consolidar a Pumas en la Liga MX Femenil

Roberto Medina, exjugador de los Pumas y actual director técnico del equipo femenil universitario, compartió su visión para la presente temporada, destacando la importancia de transmitir a sus jugadoras la esencia del club y cómo defender los colores auriazules.

Independientemente de la experiencia de nuestras jugadoras, deben tener siempre garra y deseos de competir desde el primer minuto hasta el silbatazo final. Queremos un equipo agresivo, propositivo, que busque tener la pelota y se identifique con nuestra afición, especialmente con la comunidad universitaria”, declaró Medina en entrevista con Excélsior.

Las jugadoras de Pumas Femenil han logrado hacer un buen grupo Pumas MX

Experiencia de campeón al servicio de Pumas Femenil

A pesar de haber conquistado dos veces la Liga MX Femenil con Tigres, Medina asegura que su objetivo principal es consolidar el proyecto de Pumas Femenil y posicionarlo como contendiente por los primeros lugares.

Mi meta es transmitir toda la experiencia que acumulé como jugador y entrenador, ayudando a las futbolistas a crecer individualmente, para que ese desarrollo se refleje en el rendimiento colectivo del equipo”, explicó.

Mentalidad ganadora y trabajo en equipo

El estratega enfatizó que para alcanzar los objetivos del equipo, es clave que las jugadoras confíen en él y adopten una mentalidad enfocada en el éxito colectivo.

“Lo primero es convencer a cada futbolista de que tiene capacidad de competir al más alto nivel. Desde ahí, trabajamos física, táctica y técnicamente para generar un equipo que sepa a qué juega y pueda enfrentarse a cualquiera”, señaló Medina.

Roberto Medina ya fue campeón en la Liga Femenil MX con la escuadra de Tigres y ahora buscará hacerlo con Pumas Pumas MX

Reencuentro con Antonio Sancho fortalece el proyecto

Medina también destacó la importancia de colaborar nuevamente con Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de Pumas y exdirectivo suyo en Tigres.

Compartimos los mismos principios e ideas, lo que facilita la comunicación y la visión de hacia dónde queremos ir. La autoexigencia y la exigencia externa son clave para que el proyecto siga creciendo”, afirmó.

Fútbol femenil mexicano: avances y retos

Sobre el crecimiento de la Liga MX Femenil, Medina reconoció el apoyo recibido, pero subrayó que aún se necesita fortalecer la calidad dentro de la cancha y generar un mayor impacto económico para reinvertir en el desarrollo del fútbol femenino.