Jugadoras iraníes habrían sido obligadas a hacer el saludo militar durante su partido

Durante el partido de la Copa Asiática Femenil entre Irán y Australia, realizado en el estadio de Queensland, se presentaron protestas bajo el lema de "Libertad para Irán", en la que los manifestantes exponían que la conducta de las jugadores dentro del estadio estaba siendo obligada por el gobierno.

En su segundo partido de la Copa Asiática, las jugadoras iraníes mostraron un saludo militar cuando se escuchó su himno. Esto parece ser una severa réplica a la actitud que mostraron en el primer juego ante Corea del Sur en el que se negaron a cantar su himno.

Pero unos días después, extrañamente las jugadoras hicieron un saludo militar en forma de respaldo al ejercito y gobierno iraní en conflicto bélico con Estados Unidos y otros países del mundo como Israel y Francia.

Jugadoras de Irán Captura de pantalla

OBLIGADAS A HACER EL SALUDO

El líder de los manifestantes, Hesam Orouji recalcó que las jugadoras fueron obligadas a mostrar ese saludo al mundo para dar la imagen de un país unido y que esta completamente cociente con sus ciudadanos de enfrentar una guerra. "El régimen iraní obliga a sus deportistas a hacer esta clase de actos", dijo.

El activista mencionó que el gobierno de Irán utiliza a la selección femenina de futbol en este torneo para normalizar su conducta y mantener una imagen limpia ante el mundo, en la que hacen creer que todos están respaldando sus decisiones. Orouji aclaró que esa protesta fuera del estadio es precisamente para apoyar a las mujeres ante tales abusos del sistema.

Desde el pasado 28 de febrero cuando comenzaron los ataques edtadounidenses en suelo iraní que ocasionaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, las jugadores y en particular la entrenadora de la selección iraní se han negado a dar declaraciones para no confundir a la opinión pública.

Contrario a lo que buscaba Israel, la muerte de Jamenei reunificó a varios sectores de Irán. AFP

No deberíamos estar hablando de estos temas en este momento”, dijo la entrenadora enfatizando que el enfoque del equipo estaba en el torneo. “Todas estamos preocupadas y tristes por lo que le ha sucedido a Irán”, declaró la jugadora Sara Didar entre lágrimas.