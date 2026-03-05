El Atlante ya prepara su regreso a Primera y arma un equipo femenil para cumplir el requisito

El Atlante ya está en el tramo final de su regreso a Primera División. Han pasado 12 años desde su último partido en la categoría mayor y ahora, al aprovechar las lagunas del reglamento y la posibilidad de negociar en la mesa ante la ausencia del ascenso, logró conseguir el certificado que pertenecía al Mazatlán que a su vez, era antes Monarcas Morelia.

Uno de los requisitos para su vuelta es que tenga un equipo femenil, al igual que los clubes de Primera División, por ello se han puesto a trabajar en conseguir a jugadores por medio de visorias técnicas en sus campos del Ajusco.

El inicio parece difícil pues desde la célula están construyendo un nuevo equipo, cuando otros como América, Monterrey, Cruz Azul y Pumas además claro de Tigres que es el más fuerte, cuentan con extranjeras y jugadoras de peso y experiencia.

Acudieron cientos de chicas, algunas con experiencia ya jugando anteriormente en algunos clubes y en Primera División en años anteriores y otras que buscan debutar en el futbol, todas con el deseo de quedarse bajo la tutela de Ricardo Carvajal, exjugador atlantista y quien será el entrenador del primer equipo, peor que tiene su punto de interferencia en las decisiones del cuadro femenino.

¿Y LAS CHICAS DEL MAZATLÁN?

Aunque el Atlante se adueñó del espacio del Mazatlán por medio del certificado de afiliación a la Federación Mexicana de Futbol, no quiere decir que haya adquirido la franquicia del Mazatlán, sino sólo el requisito para jugar en Primera División.

Por eso, aunque varios aficionados reclaman que el Atlante debería de llevarse a las jugadoras y jugadores del Mazatlán, lo cierto que es los Potros de Hierro ya tenían su proyecto estructurado y no contaban con estos jugadores.

Entrenadores del Atlante en las visorias Captura de pantalla

Tanto el varonil como el femenil de los Cañoneros, que duró apenas con un lustro de existencia, se quedarán sin trabajo a partir del verano, por lo que deberán buscar seguir en el futbol o encontrar otro camino, pero el Atlante difícilmente les abrirá la puerta.