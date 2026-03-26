Futbol a todo lujo: esto pagarán por ver México vs Portugal desde un palco en el Estadio Azteca

La reapertura no será silenciosa. El 28 de marzo, el renovado Estadio Banorte vuelve al mapa con un partido que mezcla nostalgia y negocio. México ante Portugal, sin Cristiano Ronaldo por una lesión reciente, pero con el suficiente peso simbólico para convertir la noche en un evento de alto perfil. No es sólo futbol. Es el regreso de un recinto que pasó por cirugía mayor y que ahora redefine su manera de vender espectáculo.

La Selección Mexicana no jugaba aquí desde 2023. Aquella última etapa quedó sellada meses después con la final entre Club América y Cruz Azul. Desde entonces, el estadio se transformó. Más moderno, más segmentado, más caro. La experiencia dejó de ser masiva para empujar hacia un modelo donde el confort tiene precio y el acceso premium marca diferencia. Palcos, la nueva frontera del espectáculo

La reapertura se vive desde arriba… y se paga como tal. Los palcos disponibles muestran una tendencia clara. Múltiples sitios como EstadiBox son los que ofertan los sitios.

Altos costos para ver el juego con lujo

En el Nivel 1 aparece una opción de 20 lugares por 417,000 pesos. El paquete incluye boletos y tres espacios de estacionamiento. Si se divide, cada asistente paga alrededor de 20,850.

El Nivel 3 ofrece mejor ángulo. Menos lugares, 15 en total, pero el mismo precio de 417,000. Aquí el costo individual sube a 27, 600. La vista se cotiza. La altura también.

Máximo lujo

El palco más alto en precio se ubica en Nivel 2, a medio campo. 15 lugares por 626,000 pesos. . La diferencia no está solo en la ubicación. Incluye servicios que convierten el espacio en una especie de sala privada dentro del estadio. WiFi, baño, cocina, refrigerador, televisión.

El consumo, otro partido aparte

Hay una línea que cruza todos los paquetes. Ninguno incluye alimentos ni bebidas. La nueva operación centraliza el consumo y convierte cada compra en ingreso directo. El palco abre la puerta, pero todo lo demás se paga aparte.

El menú no es corto. Tampoco barato. Y ahí se construye otra historia paralela. La de lo que cuesta sostener la experiencia durante 90 minutos.

La nueva administración del Estadio Banorte no permite el ingreso de alimentos y bebidas. Una situación que ya casó controversia entre los propietarios que amenazan con demandar un derecho que por años gozaron.

Snacks y básicos

Papas 120 pesos

Rin 120 pesos

Palomitas 120 pesos

Marquesitas 120 pesos

Galletas 120 pesos

Fit sandwich 150 pesos

Smoothie 120 pesos

Tacos y antojitos

Tacos de cochinita 150 pesos

Taco al pastor 230 pesos

Taco de bistec 230 pesos

Tacos campechanos 150 pesos

Tacos de arrachera 200 pesos

Burrito de pastor 230 pesos

Burrito de res 230 pesos

Esquite tradicional 110 pesos

Tostiesquite 140 pesos

Machetes 250 pesos

Comida rápida

Sándwich rib eye 220 pesos

Pizza pepperoni 130 pesos

Pizza hawaiana 130 pesos

Chicken bake 240 pesos

Sándwich pulled pork 215 pesos

Sándwich pork belly 215 pesos

Hot dog tradicional 180 pesos

Hot dog internacional 200 pesos

Subway italiano 160 pesos

Subway pechuga de pavo 160 pesos

Bebidas

Refrescos 80 pesos

Agua mineral 80 pesos

Jugos embotellados 80 pesos

Paquete de refrescos 360 pesos

Paquete de seis cervezas 600 pesos

Vaso michelado 80 pesos

Azulito con alcohol 190 pesos

Azulito sin alcohol 120 pesos

Botellas y paquetes

Destilados desde 1200 pesos hasta 3900 pesos

Paquete Origen 4200 pesos por 3 botellas

Paquete Reserva 5300 pesos por 3 botellas

Paquete Platino 6900 pesos por 3 botellas