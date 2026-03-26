Futbol a todo lujo: esto pagarán por ver México vs Portugal desde un palco en el Estadio Azteca
El regreso del Estadio Azteca eleva la experiencia al máximo nivel con rentas de palcos que superan el precio de automóviles y consumo premium
La reapertura no será silenciosa. El 28 de marzo, el renovado Estadio Banorte vuelve al mapa con un partido que mezcla nostalgia y negocio. México ante Portugal, sin Cristiano Ronaldo por una lesión reciente, pero con el suficiente peso simbólico para convertir la noche en un evento de alto perfil. No es sólo futbol. Es el regreso de un recinto que pasó por cirugía mayor y que ahora redefine su manera de vender espectáculo.
La Selección Mexicana no jugaba aquí desde 2023. Aquella última etapa quedó sellada meses después con la final entre Club América y Cruz Azul. Desde entonces, el estadio se transformó. Más moderno, más segmentado, más caro. La experiencia dejó de ser masiva para empujar hacia un modelo donde el confort tiene precio y el acceso premium marca diferencia. Palcos, la nueva frontera del espectáculo
La reapertura se vive desde arriba… y se paga como tal. Los palcos disponibles muestran una tendencia clara. Múltiples sitios como EstadiBox son los que ofertan los sitios.
Altos costos para ver el juego con lujo
En el Nivel 1 aparece una opción de 20 lugares por 417,000 pesos. El paquete incluye boletos y tres espacios de estacionamiento. Si se divide, cada asistente paga alrededor de 20,850.
El Nivel 3 ofrece mejor ángulo. Menos lugares, 15 en total, pero el mismo precio de 417,000. Aquí el costo individual sube a 27, 600. La vista se cotiza. La altura también.
Máximo lujo
El palco más alto en precio se ubica en Nivel 2, a medio campo. 15 lugares por 626,000 pesos. . La diferencia no está solo en la ubicación. Incluye servicios que convierten el espacio en una especie de sala privada dentro del estadio. WiFi, baño, cocina, refrigerador, televisión.
El consumo, otro partido aparte
Hay una línea que cruza todos los paquetes. Ninguno incluye alimentos ni bebidas. La nueva operación centraliza el consumo y convierte cada compra en ingreso directo. El palco abre la puerta, pero todo lo demás se paga aparte.
El menú no es corto. Tampoco barato. Y ahí se construye otra historia paralela. La de lo que cuesta sostener la experiencia durante 90 minutos.
La nueva administración del Estadio Banorte no permite el ingreso de alimentos y bebidas. Una situación que ya casó controversia entre los propietarios que amenazan con demandar un derecho que por años gozaron.
Snacks y básicos
Papas 120 pesos
Rin 120 pesos
Palomitas 120 pesos
Marquesitas 120 pesos
Galletas 120 pesos
Fit sandwich 150 pesos
Smoothie 120 pesos
Tacos y antojitos
Tacos de cochinita 150 pesos
Taco al pastor 230 pesos
Taco de bistec 230 pesos
Tacos campechanos 150 pesos
Tacos de arrachera 200 pesos
Burrito de pastor 230 pesos
Burrito de res 230 pesos
Esquite tradicional 110 pesos
Tostiesquite 140 pesos
Machetes 250 pesos
Comida rápida
Sándwich rib eye 220 pesos
Pizza pepperoni 130 pesos
Pizza hawaiana 130 pesos
Chicken bake 240 pesos
Sándwich pulled pork 215 pesos
Sándwich pork belly 215 pesos
Hot dog tradicional 180 pesos
Hot dog internacional 200 pesos
Subway italiano 160 pesos
Subway pechuga de pavo 160 pesos
Bebidas
Refrescos 80 pesos
Agua mineral 80 pesos
Jugos embotellados 80 pesos
Paquete de refrescos 360 pesos
Paquete de seis cervezas 600 pesos
Vaso michelado 80 pesos
Azulito con alcohol 190 pesos
Azulito sin alcohol 120 pesos
Botellas y paquetes
Destilados desde 1200 pesos hasta 3900 pesos
Paquete Origen 4200 pesos por 3 botellas
Paquete Reserva 5300 pesos por 3 botellas
Paquete Platino 6900 pesos por 3 botellas