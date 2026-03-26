Estos objetos estarán prohibidos en el Estadio Azteca para el México-Portugal

Si vas a ir a la reinauguración del Estadio Azteca del próximo 28 de marzo de 2026 y que tendrá como marco el México contra Portugal, debes tomar en consideración los objetos que no dejarán entrar al inmueble.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, realizó la siguiente lista de los objetos que no están permitidos:

El Estadio Azteca a unos días de su reinauguración Reuters

- Carteles, mantas o banderas con mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia.

- Palos, tubos, astas, herramientas, bastón para celular u objetos que puedan lanzarse.

- Alcohol, botellas, latas, termos, hielos o alimentos externos.

- Objetos para formar figuras en las gradas sin autorización.

- Armas, objetos punzocortantes, explosivos, pirotecnia o sustancias peligrosas.

- Banderas o mantas monumentales.

- Drogas o sustancias ilegales.

- Animales de compañía, excepto de asistencia.

En cambio, hay objetos que sí están permitidos.

Boleto válido (físico o digital). Cámara personal (no profesional). Lentes, gorra o sombrero, protector solar e higiene personal. Bolsas pequeñas o transparentes. Banderas pequeñas sin asta y carteles sin estructuras rígidas. Medicamentos (con receta), artículos médicos y alimentos para bebé.

El Estadio Azteca se prepara para organizar su tercer Mundial y ser el primero en albergar tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo: 1970, 1986 y 2026.

México recibirá a Portugal el sábado, en lo que es uno de los rivales más fuertes que han enfrentado los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre. El duelo iniciará a las 19:00 horas.