GP de México EN VIVO: Checo Pérez corre su carrera 300 y Antonelli busca el campeonato del mundo

GRAN PREMIO DE MÉXICO.

L5 Charles Leclerc vuelve a marcar la vuelta más rápida de la carrera.

L4 Un incidente entre Lecrerc y Hamilton en la curva cuatro está bajo investigación.

L1 Isack Hadjar tuvo un toque y se fue al muro. Se reincorporó a la carrera.

L1 Se apagan las luces y los moteres comienzan a sonar. HA INICIADO EL GRAN PREMIO DE MÉXICO.

- Arranca la vuelta de formació del Gran Premio de México.

PREVIA TODO LISTO PARA EL ARRANQUE DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO. En punto de las 14:00 horas, los semáforos se apagaran para el arranque de la carrera.

PREVIA Ryō Hirakawa correrá su primer Gran Premio de Fórmula 1 ante la salida sorpresiva de Esteban Ocon del equipo HAAS. Ocon queda fuera del GP de México y Ryo Hirakawa debutará en la F1 con Haas

PREVIA El Gran Premio de México es la carrera número 300 para el mexicano Sergio "Checo" Pérez.

PREVIA La parrilla de salida comienza a desocuparse para el inicio de la carrera.

PREVIA SUENAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL MÁS HERMOSO DEL MUNDO, EL HIMNO NACIONAL DE MÉXICO.

PREVIA El GP de México rindió un homenaje al piloto mexicano Ricardo Rodríguez a 66 años de su aniversario luctuso. La historia completa: GP de México 2026 rinde homenaje a Ricardo Rodríguez en su 66 aniversario luctuoso

PREVIA Ryo Hirakawa debutará en la Fórmula 1 con un casco diseñado por su hija. Conoce más: Ryo Hirakawa correrá el GP de México con un casco que diseñó su hija pequeña

PREVIA Pierre Gasly llegó al Hermanos Rodríguez con máscara y la playera de los Diablos Rojos del México. Conoce la historia: De la F1 al cuadrilátero: Pierre Gasly aparece con máscara de luchador en el GP de México

PREVIA Checo Pérez y Osmar Olvera se encontraron en el Hermanos Rodríguez.

PREVIA ¿No quieres perderte nigún detalle de la carrera en México? Visita la revista Padock by Excélsior para conocer todos los detalles del fin de semana con más velocidad del año.

PREVIA La Grada Tifosi del Autódromo Hermanos Rodríguez a la espera de Ferrari. Aficionados de Ferrari en el Autódromo Hermanos Rodríguez. REUTERS

PREVIA La afición ya abarrota las gradas del Hermanos Rodríguez. Casa llena para el GP de México. REUTERS

PREVIA Pierre Gasly llegó al Hermanos Rodríguez con máscara y la playera de los Diablos Rojos. Pierre Gasly llegó con máscara y la playera de los Diablos Rojos del México. REUTERS

PREVIA Kimi Antonelli llega con la posibilidad de ser campeón mundial. Andrea Kimi Antonelli en su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez. REUTERS