GP de México EN VIVO: Checo Pérez corre su carrera 300 y Antonelli busca el campeonato del mundo
El Autódromo Hermános Rodríguez recibe el Gran Premio de México con la posibilidad de entregar el campeonato mundial a Andrea Kimi Antonelli. Checo Pérez corre su carrera 300 en casa. Sigue los detalles EN VIVO.
Por: Eduardo Estrada
Charles Leclerc
P1P14
Sergio Pérez
Sergio "Checo" Pérez corre en México su carrera 300 y Andra Kimi Antonelli busca el campeonato del mundo.
GRAN PREMIO DE MÉXICO.
L5Charles Leclerc vuelve a marcar la vuelta más rápida de la carrera.
L4Un incidente entre Lecrerc y Hamilton en la curva cuatro está bajo investigación.
L1Isack Hadjar tuvo un toque y se fue al muro. Se reincorporó a la carrera.
L1Se apagan las luces y los moteres comienzan a sonar. HA INICIADO EL GRAN PREMIO DE MÉXICO.
-Arranca la vuelta de formació del Gran Premio de México.
PREVIATODO LISTO PARA EL ARRANQUE DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO.
En punto de las 14:00 horas, los semáforos se apagaran para el arranque de la carrera.
PREVIARyō Hirakawa correrá su primer Gran Premio de Fórmula 1 ante la salida sorpresiva de Esteban Ocon del equipo HAAS.
PREVIAEl Gran Premio de México es la carrera número 300 para el mexicano Sergio "Checo" Pérez.
PREVIALa parrilla de salida comienza a desocuparse para el inicio de la carrera.
PREVIASUENAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL MÁS HERMOSO DEL MUNDO, EL HIMNO NACIONAL DE MÉXICO.
PREVIAEl GP de México rindió un homenaje al piloto mexicano Ricardo Rodríguez a 66 años de su aniversario luctuso.
La historia completa:
PREVIARyo Hirakawa debutará en la Fórmula 1 con un casco diseñado por su hija.
Conoce más:
PREVIAPierre Gasly llegó al Hermanos Rodríguez con máscara y la playera de los Diablos Rojos del México.
Conoce la historia:
PREVIA¿No quieres perderte nigún detalle de la carrera en México?
Visita la revista Padock by Excélsior para conocer todos los detalles del fin de semana con más velocidad del año.
PREVIALa Grada Tifosi del Autódromo Hermanos Rodríguez a la espera de Ferrari.
PREVIALa afición ya abarrota las gradas del Hermanos Rodríguez.
PREVIAPierre Gasly llegó al Hermanos Rodríguez con máscara y la playera de los Diablos Rojos.
PREVIAKimi Antonelli llega con la posibilidad de ser campeón mundial.
PREVIALos pilotos llegaron al Autódromo Hermanos Rodríguez.