El contador / 13 de noviembre de 2026

1. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que preside Augusto Ramos, junto con representantes de la Hamotac, Fematrac e Indeco, se reunieron con Crystel Arellano, coordinadora nacional de Transformación Digital de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), para dar continuidad a la agenda del autotransporte de carga y avanzar en soluciones tecnológicas para su modernización, eficiencia y competitividad. Entre las propuestas que se plantearon están la creación de un expediente digital único del transportista, la validación de licencias digitales, la entrada en operación de la plataforma SIRSE y la homologación de permisos municipales de movilidad.

2. Donde se esperan buenos números para este puente vacacional por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana y la realización de El Buen Fin es en la Secretaría de Turismo federal, que comanda Josefina Rodríguez Zamora. Se estima la llegada de 1.86 millones de viajeros nacionales e internacionales, de los cuales 1.16 millones serán turistas, cifra 1.1 por ciento superior a lo registrado el año pasado. La ocupación hotelera promedio será de 65.5 por ciento, superior al 65.1 por ciento registrado en 2025. Durante el sábado 14 y domingo 15 de noviembre se espera que este indicador alcance niveles de entre 75 por ciento y 85 por ciento, y las compras crezcan por las ofertas presentadas.

3. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que encabeza Julio César Cervantes, y DiDi México, que dirige Juan Andrés Panamá, formalizaron un convenio de colaboración para fortalecer la educación financiera y previsional entre las personas conductoras y repartidores que utilizan esta plataforma, y sepan cómo ahorrar e invertir su dinero. El acuerdo tiene como propósito acercar información clara y herramientas que contribuyan a que las personas trabajadoras conozcan el funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), identifiquen las alternativas disponibles y tomen decisiones informadas para construir su patrimonio y planear su futuro financiero.

4. En el marco de la 23ª Feria Internacional de Comercio Agrícola de China, la principal plataforma de negocio del sector en el país asiático, la secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López, sostuvo una fructífera reunión con el ministro de Agricultura de China, Zhang Zhu. Durante el encuentro en Pekín, la secretaria federal expresó que México concede gran importancia a la cooperación agrícola con China, de ahí el interés de impulsar la profundización continua de los intercambios bilaterales en el sector. Resaltó la importancia de aprender de la experiencia china en campos como la maquinaria agrícola para colinas y tecnologías relacionadas, el aprovechamiento de recursos.