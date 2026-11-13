El fantasma de las caravanas

Nueve días después de las elecciones de medio término, marcadas por la fuerte derrota republicana, el presidente Donald Trump mostró cómo empezará a cobrar facturas. Este jueves escribió en Truth Social que se están formando “enormes caravanas” que marchan por México, que la “invasión” ha vuelto y que, si el gobierno mexicano no las detiene ahora, los aranceles se duplicarán de inmediato. No dijo cuáles aranceles ni en qué plazo. Sí dijo que ya están avisados México, el gobierno de Texas, la Patrulla Fronteriza y el ICE, y “que no habrá clemencia”. El mensaje ha sido ampliamente divulgado por distintas cadenas, sobre todo Fox News.

La realidad es mucho más modesta. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió en la mañanera que, desde que Trump regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025, ninguna caravana ha llegado a la frontera norte. Es verdad. Actualmente hay dos grupos de migrantes trasladándose hacia el norte: uno en Arriaga, Chiapas, que se formó con 500 o 600 personas y en el que quedan menos de cien, y otro que viene de Honduras. No son más de unas mil 500 personas. Los reportes de prensa hablan de un contingente, sería éste que viene de Honduras, con entre mil y dos mil personas. Lo cierto es que, en dos años, se han dado unas diez caravanas y todas se atendieron igual y todas se han terminado disolviendo porque muchos de sus integrantes han decidido quedarse en México (con una presión demográfica que no estamos evaluando correctamente, pero ése es otro tema).

Mil o dos mil personas caminando por la costa de Chiapas no son una invasión. Pero tampoco es un invento completo de Trump: muchos de esos migrantes han dicho a los medios que volvieron a salir porque oyeron que, con el cambio en el Congreso, la frontera se va a abrir. Es falso, pero basta para ponerlos en camino. Es también un instrumento de manipulación que usan desde activistas hasta traficantes de personas para tratar de recuperar el negocio.

Trump exagera la dimensión, no el cálculo. Lo escribimos aquí la víspera de la elección: el resultado podía mover los equilibrios en el Capitolio, pero no la presión de la Casa Blanca sobre México, porque en aranceles y en seguridad las facultades del Ejecutivo son muy amplias. A Trump le quedan dos años, perdió margen legislativo y necesita un terreno en el cual seguir mandando sin pedir permiso. La frontera es uno de esos terrenos. Y la amenaza llega cuando no se pudo negociar con el arancel vigente de 25% a la industria automotriz y con los del acero y el aluminio todavía sobre la mesa. Hay que insistir en algo que en México cuesta entender: para Estados Unidos no somos política exterior, somos política interior. Y la migración es, desde hace años, la principal moneda de cambio de la relación. Los acuerdos van y vienen según la coyuntura de Washington.

En la frontera, mientras tanto, la cooperación militar es mucho mayor de lo que el discurso de ambos gobiernos admite. Las operaciones espejo funcionan desde febrero de 2025. A principios de octubre, después de que Washington reportó disparos desde el lado mexicano contra su Guardia Costera en el río Bravo, el Comando Norte desplegó unos 500 militares en el Valle del Río Grande y la Defensa movió 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, con helicópteros y equipos antidron, a cinco municipios fronterizos de Tamaulipas. La Marina sumó 159 en Matamoros. Y el Senado autorizó el ingreso de 28 Navy SEAL para adiestrarse con la Marina hasta abril. Para frenar la migración ilegal hay unos 20 mil elementos mexicanos en la frontera y se estima que unos siete mil estadunidenses coordinados por el Comando Norte.

Cada fuerza opera en su territorio, y ése es el límite que Washington quiere mover. El memorándum que reveló The New York Times proponía que agentes estadnidenses acompañaran operativos contra los cárteles dentro de México. El gobierno federal lo rechazó. Las caravanas renuevan un argumento para la misma exigencia: si México no las controla se intervendrá.

El problema de fondo es que las caravanas son lo de menos. Lo hemos dicho aquí durante años: la atención se pone en unos cientos de personas a pie, mientras el tráfico real se mueve en tráileres, camiones y autobuses, manejado por redes criminales que operan desde la frontera sur hasta la norte y que llevan décadas asentadas. Esas redes secuestran, extorsionan y explotan a los migrantes. La red desmantelada esta semana en Benemérito de las Américas lo confirma. Que una caravana se disuelva en Arriaga por cansancio es contención. No es política migratoria ni es seguridad.

La respuesta de la Presidenta en esta ocasión es correcta: ninguna caravana ha llegado al norte, pero eso no significa que el sur esté plenamente bajo control. Lo prioritario sigue siendo lo mismo que cuando empezaron las deportaciones masivas: terminar de recuperar la frontera sur, que la entrada sea individual y con identificación, y romper las redes de tráfico, incluidas las complicidades que las protegen. Eso sirve a la seguridad nacional de México tanto como a Trump.

Si no se avanza aún más en ese control de la frontera sur, la amenaza de este jueves se va a repetir cada vez que en Washington haga falta un culpable. Y los aranceles, se dupliquen o no, seguirán atados a un tema en el que México reacciona, pero no decide.