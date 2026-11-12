La noche perfecta de Cade Cunningham: 52 puntos, 11 asistencias y cero pérdidas en la NBA

Cade Cunningham firmó una de las actuaciones más extraordinarias de la temporada de la NBA. El base de los Detroit Pistons anotó 52 puntos, repartió 11 asistencias y no cometió una sola pérdida de balón en la victoria por 144-140 sobre los Washington Wizards, en un partido que necesitó dos tiempos extra para encontrar ganador.

La exhibición no solo representó la mejor marca anotadora de su trayectoria, sino que también lo colocó en un lugar exclusivo de la historia. Desde que la NBA comenzó a registrar las pérdidas de balón en la temporada 1977-78, ningún jugador había conseguido combinar al menos 50 puntos y 10 asistencias sin entregar la pelota al rival.

Cunningham consiguió la hazaña con una efectividad sobresaliente: encestó 16 de sus 25 tiros de campo, convirtió tres de cinco intentos desde el perímetro y acertó 17 de sus 18 tiros libres. Además, completó su actuación con cinco rebotes, un robo y un bloqueo.

El momento decisivo llegó en el segundo tiempo extra. Después de que Washington forzara dos prórrogas con anotaciones en los últimos segundos, el base de Detroit abrió el periodo definitivo con un triple y posteriormente anotó una canasta desde la línea de fondo para colocar el 142-138 con 25.3 segundos por jugar.

Así, los Pistons consiguieron su octava victoria en 11 partidos y mejoraron su récord a 8-3. La actuación de Cunningham también quedó acompañada por el primer triple-doble de su compañero Ausar Thompson, quien terminó con 17 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Por Washington, Trae Young anotó 37 unidades y Anthony Davis agregó 30.

Luka Doncic también domina la temporada anotadora

Mientras Cunningham estableció una marca histórica por su combinación de puntos, asistencias y cero pérdidas, Luka Doncic continúa protagonizando una temporada ofensiva espectacular con Los Angeles Lakers.

El esloveno es el único jugador que ha conseguido dos partidos de al menos 50 puntos en la campaña. Primero anotó 52 unidades ante Utah Jazz el 25 de octubre y posteriormente registró 53 frente a Portland Trail Blazers el 6 de noviembre.

Con 38.6 puntos por encuentro, Doncic encabeza la clasificación de anotadores de la NBA. Su producción, sumada a los 52 puntos de Cunningham y los 52 que consiguió Victor Wembanyama ante Dallas, completa cuatro actuaciones de al menos medio centenar de unidades en lo que va de temporada.