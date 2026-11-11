Hijo de Taddei renuncia como secretario particular de Alfonso Durazo en Sonora

Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, presentó su renuncia como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Rogelio Piñeda había ocupado el cargo de titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal, pero fue ascendido a secretario particular por el propio mandatario morenista en agosto de 2025.

Recientemente, el gobernador Durazo lo describió como un joven con conocimiento y experiencia que se había ganado el cargo dando resultados en el trabajo.

La renuncia de Luis Rogelio Piñeda Taddei ocurre el mismo día que trascendió que la Unidad de Inteligencia Financiera le bloqueó las cuentas bancarias a él y a su madre Guadalupe Taddei, a su tío Humberto Taddei Zavala, además de otros ocho exfuncionarios del INE.

Piñeda Taddei Se desempeñó como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal antes de ser ascendido a la secretaría particular en agosto de 2025. Especial

Personal de la FGR acude al INE

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) se presentó en las instalaciones administrativas del Instituto Nacional Electoral (INE), ubicadas en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines (Periférico Sur) 4124, colonia Jardines del Pedregal —inmueble conocido como el edificio Zafiro—, para realizar diligencias ministeriales relacionadas con investigaciones sobre contratos y presuntos hechos de corrupción.

De acuerdo con trabajadores del órgano electoral, alrededor de seis elementos de la Fiscalía arribaron al recinto desde las 15:00 horas del martes y acudieron al segundo piso, sede del área de Finanzas, así como al sexto nivel, donde se encuentran las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales.

Previamente, el Ministerio Público federal había remitido un citatorio formal a la Dirección de Administración del INE con el propósito de requerir al personal de la Subdirección de Adquisiciones y de la Dirección de Recursos Materiales la presentación de sus equipos de cómputo este miércoles.

Según lo reportado, el objetivo de los agentes federales consiste en recabar documentación y registros vinculados con diversos contratos para integrar las carpetas de investigación abiertas por la FGR. Estas indagatorias penales se derivan de los señalamientos sobre presuntas irregularidades difundidos en medios de comunicación desde octubre pasado, así como de la denuncia presentada por consejeros del INE en contra de quien resulte responsable, incluida la expresidenta del organismo.

Como antecedente del caso, en octubre circularon en medios de comunicación grabaciones de celebraciones realizadas en el domicilio de Alfredo Hernández Casillas, identificado en dichos reportes como proveedor ligado a la gestión de la expresidenta Guadalupe Taddei. En los videos aparecía el entonces director de Recursos Materiales, Mario Burciaga, quien dimitió a su cargo el pasado 27 de octubre junto con los funcionarios José Alberto Pérez de Acha e Iliana Araceli Hernández, quienes también aparecieron en dichas imágenes.

Con información de Aurora Zepeda