Kimi Antonelli hace historia al proclamarse campeón de Fórmula 1 en México

Kimi Antonelli aseguró el título de Fórmula 1 este domingo 1 de noviembre, tras finalizar en el tercer lugar en el Gran Premio de México.

El italiano sólo necesitaba finalizar en noveno sitio en el Autódromo Hermanos Rodríguez sin depender de los resultados de George Russell y Lewis Hamilton.

Con su resultado, Antonelli se convierte en el campeón más joven de la historia de la máxima categoría del automovilismo con 20 años y 72 días, rompiendo con amplio margen el récord que Sebastian Vettel impuso en 2010 (23 años y 134 días).

Kimi Antonelli en el Gran Premio de México REUTERS

Es el piloto número 36 en proclamarse campeón mundial de Fórmula 1, pero sólo el tercero de nacionalidad italiana, después de Alberto Ascari (1952 y 1953) y Giuseppe Farina (1950).

Además, Antonelli se une a John Surtees (1964), Dennis Hulme (1967), Graham Hill (1968) y a Lewis Hamilton (2017 y 2018) en amarrar la corona en la Ciudad de México.

Reescribiendo la historia

Antonelli impuso sus condiciones desde el principio de la temporada, convirtiéndose en el segundo piloto más joven en ganar un Gran Premio (19 años y 202 días) en China, la segunda fecha del año, en marzo. En esa misma carrera, fue el piloto de menor edad en conseguir una ‘pole position’.

En la ronda siguiente, con su triunfo en Japón, se convirtió en el piloto más joven en tomar el liderato del Campeonato de Pilotos, mismo que conservó el resto de la temporada.

En su momento, ligó cinco victorias consecutivas y, hasta México, totalizó nueve, de las cuales consiguió seis desde la primera posición de salida. También registró quince podios, siete vueltas rápidas y sumó puntos en todas las carreras dominicales, a excepción de Barcelona y Gran Bretaña.

Antonelli se alzó en lo más alto del podio en varios de los sitios más emblemáticos del Mundial, pasando por Suzuka, Mónaco, Spa-Francorchamps. En todos ellos, impuso su marca como el piloto más joven en ganar dichos Grandes Premios, además de que en Montecarlo registró su primer Grand Slam (triunfo desde la ‘pole position’ con todas las vueltas lideradas y estableciendo la vuelta más rápida).

Se destaca Monza, remontó desde la posición 19 a la victoria, siendo la segunda ubicación más baja de salida para un ganador, sólo por detrás de John Watson (lugar 22 en Long Beach 1983). Con ello, se convirtió en el primer piloto italiano desde 1966 en vencer como local.

Antonelli está asegurando la corona antes de la última fecha del calendario, algo que ha pasado en 46 oportunidades en 77 años de historia de la Fórmula 1.

A reserva de la posible cancelación de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, lo ha hecho con cuatro fechas de anticipación, en la ronda 18 de la 22. Sólo Michael Schumacher y Max Verstappen lo superan, ya que quedaban seis fechas en el calendario al momento de coronarse en 2002 y 2023, respectivamente.