Gil Mora abre contenido exclusivo en Instagram, lo cancela el mismo día

Gilberto Mora es un éxito dentro de la cancha y también en el terreno digital. El jugador activó este jueves el servicio de Suscripciones de Instagram para monetizar contenido exclusivo.

Sin embargo, el joven de sólo 18 años, quien se encuentra concentrado con la Selección Mexicana para los partidos de la Nations League contra Jamaica, canceló en menos de 24 horas el servicio.

Mora, quien cumplió la mayoría de edad el 14 de octubre, es el jugador -de los 28 convocados al representativo mexicano- con más seguidores en instagram: 7.6 millones de followers, por encima de los que militan en Europa y casi el doble de su más cercano perseguidor, Julián Quiñones, con 4 millones.

Para recibir contenido exclusivo de Mora debía pagarse mensualmente 89 pesos en la plataforma. El jugador estuvo cerca de alcanzar los mil suscriptores, lo que le habría representado casi 90 mil pesos en un sólo día. Inexplicablemente, el jugador cerró el servicio.

Pese a que sólo ha sido convocado en seis ocasiones a la selección mexicano y sólo ha jugado poco más de 3 mil minutos en primera división, Gilberto Mora es el jugador con mayor alcance del futbol mexicano y eso que únicamente ha hecho 40 publicaciones en la red social.

En el pasado Mundial de la FIFA 2026, Mora se convirtió en el jugador mexicano más joven en sumar minutos en una Copa del Mundo, con 17 años y nueve meses. Dentro de las pocas campañas comerciales que el jugador ha realizado, está de la de patrocinador de calzado, la marca alemana de las tres líneas y recientemente la casa de apuestas que es propiedad del Club Tijuana, además de la aerolínea patrocinadora de Xolos.