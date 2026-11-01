Valtteri Bottas choca y genera bandera roja en el Gran Premio de México (VIDEO)

Valtteri Bottas sufrió un accidente y generó una bandera roja en el Gran Premio de México de Fórmula 1, en el que Max Verstappen se mantiene como líder.

Transcurría la vuelta 45 en la competencia de ese domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez cuando el monoplaza del finlandés sufrió una falla en la suspensión delantera izquierda al final de la recta principal.

Bottas, quien en ese momento rodaba en último lugar, se convirtió en pasajero a partir de ese momento, terminando en la barrera TECPRO de la curva 1.

Pese a tomarse unos minutos para salir de su coche, el coequipero de Sergio Pérez salió por sus propios medios, antes de dirigirse a la ambulancia y, posteriormente, al Centro Médico.

Valtteri Bottas ha sido trasladado al centro médico para someterse a evaluaciones adicionales por precaución, tras un incidente en la vuelta 46. Salió del coche por su propio pie y respondió a través de la radio", afirma su equipo.

La condición de bandera roja se activó en la vuelta 46 de las 71 pactadas en el Gran Premio de México por reparaciones de pista. Max Verstappen lidera por delante de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras Kimi Antonelli, quien puede proclamarse campeón este domingo, es cuarto en el orden oficial de la FIA.

Sergio Pérez se ubica en el lugar 19, después de sufrir una detención lenta en la zona de pits.

El Gran Premio de la Ciudad de México reiniciará a las 15:45 hrs (Tiempo del Centro de México).