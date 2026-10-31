Ocon queda fuera del GP de México y Ryo Hirakawa debutará en la F1 con Haas

El fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México ha tomado un giro de 180 grados para el equipo Haas quienes informaron que Esteban Ocon no volverá a subirse al monoplaza en lo que resta de la actividad sobre el Autódromo Hermanos Rodríguez y será sustituido desde la tercera práctica.

La directiva de la escudería norteamericana confirmó que el puesto del francés será ocupado inmediatamente por el piloto de reserva Ryo Hirakawa, quien tomará las riendas del coche para la tercera práctica libre, la sesión de clasificación y la carrera del domingo junto a Oliver Bearman. El nipón puede hacer este cambio dado que realizó la primera práctica del viernes en México donde varias escuderías colocaron a pilotos novatos.

Aunque la escudería descartó categóricamente que la ausencia del francés responda a un problema de salud o enfermedad, se negó a profundizar en los motivos detrás de la sustitución, alimentando las versiones en el paddock sobre un posible congelamiento del piloto antes de culminar la temporada, tal como ya le sucedió en su era en Alpine.

¿Quién es Ryo Hirakawa? El perfil del multicampeón del WEC que debutará en la F1 con Haas

A sus 32 años de edad, Ryo Hirakawa afrontará su debut oficial en una carrera de Fórmula 1. El piloto japonés cuenta con un recorrido consagrado en las competencias de resistencia a nivel mundial, donde destaca como uno de los nombres fuertes de la estructura oficial de Toyota Gazoo Racing.

En su logros internacionales figuran victorias en las 24 Horas de Le Mans de 2022 y múltiples títulos en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de la FIA. Integrado a Haas como piloto de reserva desde 2025 bajo la alianza técnica estratégica del equipo con Toyota, Hirakawa disputó el pasado viernes la FP1 en la capital mexicana marcando el 15.º tiempo a bordo del monoplaza VF-26.

Con esta oportunidad inesperada, el nipón dará el salto definitivo a la parrilla dominical de la máxima categoría.