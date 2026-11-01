Ryo Hirakawa correrá el GP de México con un casco que diseñó su hija pequeña

Este domingo, Ryo Hirakawa no solo debutará en la Fórmula 1 sustituyendo a Esteban Ocon en el equipo Haas, sino que lo hará con el aliento de los suyos, aunado a un diseño particular en su casco, el cual fue decorado por su hija pequeña.

El diseño representa un elemento personal importante para Hirakawa, quien, a sus 32 años, finalmente tendrá la oportunidad de competir en un Gran Premio de la máxima categoría, tras una buena trayectoria en el Campeonato Mundial de Resistencia.

El debut del japonés llega en circunstancias inesperadas. Haas anunció el sábado su incorporación para el resto del fin de semana en sustitución de Esteban Ocon, quien fue despedido del equipo debido a un altercado con sus ingenieros y el director del equipo, por lo que tuvo que afrontar la FP3, la calificación y la preparación para la carrera en un periodo reducido.

Este será el segundo casco que portará Hirakawa diseñado por su pequeña, pues durante la calificación del GP de México del día sábado se pudo apreciar que en dicha parte de su indumentaria había distintos dibujos elaborados a mano, como corazones, estrellas y figuras de colores sobre una base blanca. Un detalle que convierte su diseño en un recuerdo familiar que lo acompaña en la pista. El japonés cerró la sesión en la posición 19, con un tiempo de 1:18.958.

El diseño del caco de Ryo Hirakawa. Captura de pantalla historia de Instagram Hass F1 Team

En esta ocasión no será distinto, pues para el Gran Premio de México su hija elaboró un nuevo diseño que mantuvo la base blanca y los dibujos hechos a mano, pero incorporó nuevos detalles, entre ellos, una gran letra “H” al centro, acompañada de su nombre, corazones, estrellas y pequeñas ilustraciones. Un diseño que refleja el cariño de su familia y que le permite llevar un recuerdo de su hija cada vez que compite.

Asimismo, entre las ilustraciones destacan pequeños rostros que podrían representar a distintos integrantes de la familia Hirakawa, quienes, a través de este diseño, le transmiten una muestra de cariño y le recuerdan que, aunque esté lejos de casa, no estará solo durante su participación en el Gran Premio de México.

¿Quién es Ryo Hirakawa?

El piloto japonés de 32 años se convertiría en el debutante más longevo de los últimos 12 años en la categoría. Ryo Hirakawa ha construido una carrera sólida fuera del Gran Circo, pues ostenta un buen palmarés en diferentes categorías.

Entre sus principales logros sobresalen los campeonatos de Fórmula 3 Japonesa y Porsche Carrera Cup Japan, ambos conseguidos en 2012, así como el título de Super GT en 2017. Su consagración internacional llegó con Toyota, al conquistar las 24 Horas de Le Mans en 2022 y los campeonatos del Mundial de Resistencia (WEC) de 2022 y 2023.

Este domingo, el japonés vivirá su primer Gran Premio de Fórmula 1 y llega con gran experiencia tras su extenso recorrido dentro del deporte motor a nivel mundial.