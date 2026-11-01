De la F1 al cuadrilátero: Pierre Gasly aparece con máscara de luchador en el GP de México

Pierre Gasly encontró una manera muy particular de envolverse de la cultura y el folclore mexicanos, pues durante su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez se le vio portando una máscara de luchador con los colores de Alpine, algo que provocó que se acercara una multitud de personas.

La indumentaria del francés no pasó desapercibida. Su máscara, de color negro, tiene el número 10 en color blanco a los costados, en referencia al dorsal que utiliza en la Fórmula 1. Además, incorpora una flor de cempasúchil, uno de los elementos más representativos de las celebraciones del Día de Muertos en México.

Asimismo, portó un jersey personalizado que le entregaron los Diablos Rojos del México durante su visita al Estadio Alfredo Harp Helú el miércoles pasado para realizar actividades promocionales, en las que se le vio junto a su compañero Franco Colapinto probar su habilidad con el bate de béisbol.

Los pilotos de Alpine compartieron una fotografía con directivos y representantes de los Diablos Rojos. Redes sociales: Diablos Rojos del México

No es la primera ocasión en la que el francés aprovecha su visita a México para mostrar su cercanía con las tradiciones del país. En 2023 también sorprendió al llegar al Gran Premio con una máscara del legendario luchador Canek, conocida por sus colores verde, blanco y rojo. Una muestra de la cercanía que tiene con un país como México, cuya cultura e identidad son referencia a nivel mundial, más allá dela carrera y de lo que ocurre en el asfalto.

George Russell también ha portado máscara en México

La conexión entre los pilotos de Fórmula 1 y las tradiciones mexicanas no es algo nuevo, pues durante la FP1 del Gran Premio de México del año pasado, George Russell también portó una máscara de luchador; sin embargo, consiguió pasar desapercibido.

El británico se colocó la máscara, subió a las gradas del Estadio GNP y se mezcló entre los aficionados mientras Frederik Vesti rodaba con su W16. Desde ahí, George Russell vivió la experiencia como un aficionado más.